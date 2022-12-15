全民造星V｜Rosa韋羅莎一提腹肌男心心眼 馮允謙爆陳蕾要求參賽者騷肌

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星V》公布導師名單，包括有︰陳蕾、馮允謙(Jay Fung)、陳健安（On仔），以及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）。Jay與Rosa受訪時透露今次有7,000人參與，他們將會挑選80人，屆時或會分兩組人，詳情未定。Rosa指大會已挑選了部份參賽者給他們再篩選，今日會跟約40名參賽者見面，暫時未看到海外參賽者。

Rosa自言不擅唱歌，但相信大會邀請她做導師，應該是有特別之處教參賽者。

Jay認為，今次可以讓他們跟參賽者分享音樂、舞台上的發揮等，而Rosa則可以教他們演戲，互補不足；而他將會把自己懂得的東西跟參賽者分享。Rosa表示很期待今次工作，雖然要照顧囡囡，但認為今次是一個很好的挑戰。她自言不擅長唱歌，因此收到邀請時感到忐忑，但見大會考慮到她做導師，相信是有個人之處可以幫到參賽者，於是答應。

爆陳蕾要睇腹肌

對於Jay Fung性格很隨和，Rosa相信今次節目會看到Jay發火的一面，而他則表示若有參賽者毫無準備的話，真的會動火，但不會鬧。問到靚仔是否會有著數，Rosa笑言一定會，Jay更自爆有參賽者真的很靚仔，連他也心心眼。二人笑言著重潛質、性格及才能，最重要是參賽人士的上進心，是否願意接受改變。席間，Rosa笑指其中一名腹肌男令她難以忘記，Jay隨即踢爆陳蕾要求該名參賽者掀起衣服，Rosa說︰「唔係我想睇！係陳蕾想睇！」

提到過去有導師被抨擊，Jay認為這是無可避免，始終每個人都有自己的心水，很主觀，但相信四位導師都會有共識。Rosa表示認同，指大家都有私心，但好肯定的是，他們會真心去對待任何一位參賽者，給予他們最真誠的意見。