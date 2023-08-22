全民造星V｜Snoopy詹仕偉成新一代師奶殺手 回台前把握機會搵真銀

《全民造星V》十強選手詹仕偉(Snoopy)日前到尖沙咀出席本地護膚品特別企劃活動。同是十強選手的ASH (盧信宥)及另一個馬來西亞的選手Nick Kung(龔建華)亦有現身。活動下午開始前, 一眾粉絲為見偶像已提早二小時在店外排隊領取每人一份的偶像紀念品套裝。品牌活動與Snoopy聯乘期間限定套裝外，更限量獲贈Snoopy 特選禮品一套、親筆簽名照片及有機會跟偶像合照。難怪在場粉絲表現興奮。
人氣高企的Snoopy到達會場後,眾多粉絲瘋狂叫出偶像的名字,整個環境頓時彷彿變了一個演唱會的場地。活動後Snoopy表示：「非常感謝品牌的信任和支持,讓自己有機會跟粉絲近距離見面。同時亦再次感謝各Sweetiess(Snoopy的粉絲暱稱)到場支持,希望在未來很快能在活動中跟大家碰面。」
在活動中,訪問了其中一位Sweeties,今天她特別提早請媽媽帶她到場支持。原來母親本身並沒有留意到Snoopy,透過女兒的推介,後來也變得也非常欣賞Snoopy,並願意跟女兒一起支持他。因為覺得他非常勇敢,為了重新出發,隻身來到香港追尋自己的夢想。當在活動中接觸過Snoopy後,感到他是一個非常親切及有禮貌的人。在比賽期間亦非常努力、並且展示了自己是一個非常有才華的人。母女二人最後也異口同聲的說：「所以很值得有更多人一起支持Snoopy的 。」
在活動期間，Snoopy亦盡量嘗試以完整的粵語句子跟粉絲互動。離港在即的Snoopy 希望繼續把粵語練好,未來能夠演繹一首廣東歌回饋香港的粉絲們。各位Sweetiess期待着吧!