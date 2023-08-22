全民造星V｜Snoopy詹仕偉成新一代師奶殺手 回台前把握機會搵真銀

《全民造星V》十強選手詹仕偉(Snoopy)日前到尖沙咀出席本地護膚品特別企劃活動。同是十強選手的ASH (盧信宥)及另一個馬來西亞的選手Nick Kung(龔建華)亦有現身。活動下午開始前, 一眾粉絲為見偶像已提早二小時在店外排隊領取每人一份的偶像紀念品套裝。品牌活動與Snoopy聯乘期間限定套裝外，更限量獲贈Snoopy 特選禮品一套、親筆簽名照片及有機會跟偶像合照。難怪在場粉絲表現興奮。

人氣高企的Snoopy到達會場後,眾多粉絲瘋狂叫出偶像的名字,整個環境頓時彷彿變了一個演唱會的場地。活動後Snoopy表示：「非常感謝品牌的信任和支持,讓自己有機會跟粉絲近距離見面。同時亦再次感謝各Sweetiess(Snoopy的粉絲暱稱)到場支持,希望在未來很快能在活動中跟大家碰面。」