全民造星V｜Snoopy Tsoul殺入總決賽 10強拉隊澳門拍特別篇

ViuTV選秀節目《全民造星V》正展開20強賽事，希晉﹑Taco﹑王鋒﹑Lyman﹑亨仔已先後殺入10强之列，昨晚播出一集，首先出場進行對決的是同屬「蕾安多芬」的Tiger Foo（符紀男）及來自台灣的Snoopy（詹仕偉）。

Tiger Foo落敗

感性的Tiger Foo在賽前錄影自言沒有想過自己可以行到咁遠，Tiger表示好開心識到同組隊友，尤其Nathan﹑Kim及阿霆，彼此在短短時間內好似相識10幾年，好神奇，冇諗過會發生，我都唔想呢一切完，而Tiger Foo的表演項目是《The Backroom》，他先蒙眼演出，之後鬆開綁帶自彈自唱，可惜表現未如理想，評判Edward Chan表示：「我今次都直接啲，你知唔知你唱嘅時候，你把聲係偏尖到不得之了，喉頭高，你打側唱，條頸好緊好緊，呢啲全部係聲音太尖時會發生嘅事，所以呢個表演我唔可以話好Enjoy。」另一評判泳兒亦認為Tiger未能駕馭歌曲，故未必connect到觀眾。相反Snoopy的演出獲得好評，從台灣來港後，他的廣東話進步不少，開心認識到不少參賽者好友，今次Snoopy找來已被淘沙的Jason Loi合作原創歌《Rise Up》，兩人更同台打鼓較勁，最後Snoopy也獲得評判5盞燈，順利躋身總決賽。落敗的Tiger被Snoopy從後攬住返入後台，此時好兄弟Nathan即感觸落淚，Tiger並跟幾位好友逐一相擁。