全民造星V｜Stick、Mark Chan、Jason Loi被淘汰不入20強　網民點解戥佢哋唔抵？

ViuTV選秀節目《全民造星V》現正進行得如火如荼，噚晚（22日）播出「蕾安多芬」及「Fung莎星辰」全體成員最後一場團體戰 ，結果係Fung莎星辰嘅作品《Legends》獲5盞藍燈大勝蕾安多芬嘅《繼續……做我的主角》，兩組分別要淘汰4及6個人 。
導師們經過痛苦嘅選擇後，「fung莎星辰」嘅宇軒、Mark Chan、Jason Loi和Maico；「蕾安多芬」嘅Stick、瑞銘、Anson Wong、Meow、Kingston和Hei被淘汰，20強名單正式誕生。
「Mark Chan贏咁多次當係工具人」
節目播畢，一班網民對淘汰名單甚有意見，尤其係對Mark Chan、Jason Loi及Stick竟然被淘汰，紛紛留言戥佢哋唔抵：
- 「仲咩 foul mark chan , 有實力又唱得 唱歌方面肯定係藍組top 3」、「Mark Chan比王峰（王鋒）更值得獲得晉級機會」、「foul mark chan係咩事？個賽制係咪要走音先可以留低呀？」、「Mark幾個表演都carry 都要foul慘到」、「Mark Chan贏咁多次當係工具人」
「Jason 絕對係天生演藝星！！」
- 「Jason package有哂都咁快foul」、「Jason 絕對係天生演藝星！！」、「Jason loi跳得唱得識打鼓，個樣ok性格好，紀律應該都冇問題，又夠年輕，可塑性好高」、「打鼓真係得又唱得又靚仔，真係係 Jason 囉」
- 「Stick 真係值得留低」、「stick難得dancer唱到歌 個人又有反差 都要foul」、「stick做錯乜？？棍哥都Foul？？？？」
換言之，20強名單出爐，佢哋包括「Fung莎星辰」嘅王鋒、Taco、Lyman、Ritchie、Adams、Ash、樂樂、Kakit和Carson；「蕾安多芬」嘅Nathan、Snoopy、Tiger Foo、阿霆、Owen Lai、Kim、亨仔、Tsoul、希晉、阿生及Ash。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈