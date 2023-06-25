全民造星V｜Stick、Mark Chan、Jason Loi被淘汰不入20強　網民點解戥佢哋唔抵？

ViuTV選秀節目《全民造星V》現正進行得如火如荼，噚晚（22日）播出「蕾安多芬」及「Fung莎星辰」全體成員最後一場團體戰 ，結果係Fung莎星辰嘅作品《Legends》獲5盞藍燈大勝蕾安多芬嘅《繼續……做我的主角》，兩組分別要淘汰4及6個人 。

導師們經過痛苦嘅選擇後，「fung莎星辰」嘅宇軒、Mark Chan、Jason Loi和Maico；「蕾安多芬」嘅Stick、瑞銘、Anson Wong、Meow、Kingston和Hei被淘汰，20強名單正式誕生。

「Mark Chan贏咁多次當係工具人」

節目播畢，一班網民對淘汰名單甚有意見，尤其係對Mark Chan、Jason Loi及Stick竟然被淘汰，紛紛留言戥佢哋唔抵：