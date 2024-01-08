全民造星V｜Taco以CotaBoii出新歌 一手包辦曲詞再展rap功架

《全民造星V》中的Taco(黃泓祖)在節目中大Show饒舌功架與創作力，更是一鳴驚人。他跟Sony Music全新音樂廠牌Green Music簽約後，以CotaBoii之名出道，成為King、JB、力臻及Cheeseekit的同門師兄弟，他亦是廠牌首位推出歌曲的歌手。

CotaBoii首支歌曲《Mr. Nobody》由自己一手包辦曲詞，他說：「靈感都係來自自己。完咗《造星V》，放喺自己身上嘅目光突然多咗，心態上一定有改變，所以寫首歌提醒自己，同埋要多謝身邊嘅人，因為有自信係OK，但同時要Stay Humble，要記得自己擅長嘅嘢，明白自己不足之處同時要記得欣賞自己。」

過去CotaBoii 都試過很多不同的拍攝工作，但今次是自己的作品，CotaBoii 也變得緊張起來，他分享道：「之前都有參與過唔同MV嘅拍攝，由一開始係幫Indie朋友客串出鏡，到《造星》、喺Paula 同WinWin嘅歌裡面Featuring，開始有份唱有份拍MV，但因為始終唔係主角，每次都好Chill。但今次到自己，成件事唔同咗，諗嘅嘢多咗，拍攝時都冇咁輕鬆，因為心態都想啲嘢靚嘅，同埋唔好阻人收工。」不過為求做好件事，CotaBoii 與團隊最終用上十多個小時才完成拍攝，CotaBoii 亦初次體驗，原來拍MV係可以好攰！

今次不論MV或是單曲封套，CotaBoii 都大玩造型，不過講到最喜歡都要數封面的紮辮Look，CotaBoii 道：「今次最深刻嘅造型係Coverart上面嘅紮辮造型，係髮型師幫我諗出嚟，起初都驚Carry唔到，好似好誇張，但夾埋嗰套我好鍾意嘅Outfit，同我嘅Stage好夾。啱啱踏入社會，要開始靠衣裝喇，但同時都想Keep返Young啲，有活力嘅Vibe咁，希望呢個Look可以俾大家見到我唔同嘅面向。」