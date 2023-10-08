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娛樂
2023-10-08 16:45:30

全民造星V｜ViuTV 傳成功招攬冠亞季軍加盟　Lyman、KC與亨仔料單飛發展

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傳《造星V》冠亞季軍加盟ViuTV 仲有邊位囝囝落實簽約？

ViuTV選秀節目《全民造星V》唔經唔覺已經播畢兩個多月，唔少網民及粉絲都非常關心一班囝囝嘅去向。早前有指以第7名完成比賽嘅Taco（黃泓祖）已獲Sony唱片公司簽約成為旗下藝人，成為《造星V》最早加入唱片公司嘅參賽者。

最新再有傳媒報道指ViuTV將於今個月13日舉行嘅節目巡禮中，公布10位新加盟嘅《造星V》囝囝，佢哋將會向多方面發展，相信到時觀眾一定會好多機會見到佢哋！

暫時未有打算組樂隊或男團

早幾日，《造星V》嘅Maico（鄭仲豪）及Aaron Bosco（雷振耀）、Tomy（何家銘）、Carson（李嘉俊）及宇軒（劉宇軒）已經組成男子組合「MATCH」出道。而早前有傳ViuTV有意組新男團，不過最新消息指Viu暫時未有打算組樂隊或男團，換言之新加盟嘅囝囝應該只會單飛發展。

報道指《全民造星V》冠亞季軍Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）喺8月嘅時候已經同Viu傾合約事宜，有指佢哋三個已經落實簽約，不過發展方向就好唔同。

力捧KC做一位跳舞明星

Lyman曾表示會以跳舞行先，同埋有意向演戲方面發展，據講Viu會支持，並安排佢喺舞台及演戲嘅機會。至於KC方面，擅長跳舞嘅佢會繼續以跳舞為主，力捧佢做一位跳舞明星，另外亦會參與綜藝節目及戲劇工作；而實力唱將亨仔方面，Viu有意栽培佢成為一個獨當一面嘅歌手。

除咗三甲之外，仲有邊位囝囝將新加盟Viu呢？

  • 第4名希晉（王希晉）：唱歌
  • 第5名Tsoul（田曜誠）：跳舞、綜藝及戲劇
  • 第8名王鋒：綜藝及戲劇
  • 20強Kim（卓金樂）：唱歌
  • 20強Adams（何居倬）：綜藝及戲劇
  • 30強Meow（劉瑞威）：綜藝及戲劇
  • 30強Hei（羅子熙）：綜藝及戲劇

另外，亦有指可愛嘅20強Owen（賴天恩）及反差感強嘅30強Stick（林昆樂）就洽談中，至於早前一直指係「親生仔」嘅Nathan（魏念恩），因被已故女友Jessie家屬公開佢嘅黑歷史，而形象重挫兼退出比賽，有指Viu未有同佢接觸。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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