全民造星V｜ViuTV 傳成功招攬冠亞季軍加盟　Lyman、KC與亨仔料單飛發展

ViuTV選秀節目《全民造星V》唔經唔覺已經播畢兩個多月，唔少網民及粉絲都非常關心一班囝囝嘅去向。早前有指以第7名完成比賽嘅Taco（黃泓祖）已獲Sony唱片公司簽約成為旗下藝人，成為《造星V》最早加入唱片公司嘅參賽者。

最新再有傳媒報道指ViuTV將於今個月13日舉行嘅節目巡禮中，公布10位新加盟嘅《造星V》囝囝，佢哋將會向多方面發展，相信到時觀眾一定會好多機會見到佢哋！

暫時未有打算組樂隊或男團

早幾日，《造星V》嘅Maico（鄭仲豪）及Aaron Bosco（雷振耀）、Tomy（何家銘）、Carson（李嘉俊）及宇軒（劉宇軒）已經組成男子組合「MATCH」出道。而早前有傳ViuTV有意組新男團，不過最新消息指Viu暫時未有打算組樂隊或男團，換言之新加盟嘅囝囝應該只會單飛發展。

報道指《全民造星V》冠亞季軍Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）喺8月嘅時候已經同Viu傾合約事宜，有指佢哋三個已經落實簽約，不過發展方向就好唔同。