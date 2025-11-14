全民造星VI ｜ Gin Lee擔任導師成功入屋 網民大讚完全改觀

Gin Lee擔任導師成功入屋 。

ViuTV王牌選秀節目《全民造星VI》，正進行得如火如荼，除了一眾參賽者外，其中，歌手Gin Lee（李幸倪）擔任導師一職亦備受關注。Gin Lee 專業悉心教導學員，更在節目中狂爆金句，相當搞笑，不少網民都表示對她改觀。



溫柔的惡 Gin Lee向來對參賽者的要求頗高，她直言自己在某些地方會好執著，例如唱歌技巧或心態上都會花好多時間去教導，但她亦怕會太惡，所以會控制住自己不要太嚴厲，Gin Lee 在節目中不時以溫柔的聲線指導參賽者，盡顯「溫柔的惡」。

成功入屋 過往Gin Lee給人的形象都相對專業認真，但今次在《全民造星VI》卻展現出幽默一面，例如在導師進行搶人環節中的互動畫面、亦曾有參賽者趙俊峰（阿田）在海選因化妝過濃，被導師要求他卸妝再回來，Gin Lee見阿田卸妝後驚訝大讚：「復活呀呢個係！」，不少網民都大讚Gin Lee可愛，更表表示「全民造星6令GinLee更入屋」、「呢啲畫面真係《聲夢1》＆《聲夢2》係見唔到㗎」；更有一次花姐叫一份參賽者減肥，Gin Lee卻表示：「要健康地減」不少人指Gin Lee在教導上的談吐非常有修養，完全對她改觀。

充滿正能量

而Gin Lee昨晚亦在社交網貼出與參賽者的大合照，並送上正能量表示：「最後一塊拼圖，終於砌好。Gin Lee 戰隊，正式成形。我知道接住落嚟會係一段密集且充滿火花嘅旅程！有汗、有淚、有笑、同好多『原來真係得㗎！』嘅時刻。準備好一齊將『唔可能』變成『可能』Let's go!」

