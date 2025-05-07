全港戲院日戲票今天預售到處現人龍 衛詩雅走訪多間戲院答謝市民

由香港戲院商會主辦，電影發展基金及文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助的「全港戲院日2025」，將於本周六（5月10日）舉行，當天的戲飛已於今日（5月7日）中午12時開始預售，市民反應熱烈，當中貴賓院及特別格式電影最受歡迎，不少戲院票房均有觀眾排隊購票，網上售票網頁整體操作亦大致暢順。

身為活動大使的衛詩雅（Michelle），趁開售前特別走訪多間戲院，答謝一眾早上已到戲院排隊等候買飛的觀眾，並即場向市民介紹活動當日可以欣賞到的電影及放映格式。很多排隊的觀眾都準備購買4張戲飛，與家人一起欣賞電影；有些更受活動$30優惠價吸引，首次嘗試特別的放映格式或是貴賓院。Michelle表示：「很高興一早就看到各戲院都有排隊人龍，感謝大家支持全港戲院日。尚未購票的觀眾，快點把握機會行動，藉活動和媽媽睇戲慶祝母親節，到戲院一家大小開心看戲！我也不甘後人，剛剛趁著到戲院謝票『自肥』買了戲飛，星期六和老公一起睇戲，支持活動！希望觀眾透過活動欣賞不同的放映格式及體驗貴賓院，日後也選擇多到戲院看電影，支持戲院和電影業！」