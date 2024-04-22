全港戲院日2024｜黃雨下號召20.3萬市民 創有記錄以來最高周日入場人次

香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助，香港流行文化節2024響應節目「全港戲院日2024」前日圓滿舉行，縱使黃色暴雨警告信號下暴雨連場，卻沒有減退觀眾到戲院欣賞電影的興致，各界熱烈響應這場業界盛事。是次活動參加戲院為63間、放映電影數目超過70部，全日共有203,869人次到戲院欣賞電影，創下有記錄以來最高的週日入場人次，對比上週日更超過3倍多人次！
今次是香港戲院商會第二年舉辦「全港戲院日」，本年度喜見各大商場及商戶都自發積極配合活動，推出不同限定優惠及推廣活動，商會很高興活動能夠獲得各界商戶的響應，不同持分者一起合力鼓勵市民外出消費，提振香港經濟。「全港戲院日2024」以優惠的票價鼓勵市民體驗不同的放映格式及戲院獨有的觀影娛樂，讓觀眾體會到戲院觀看電影仍是不可取代的外出消遣，並帶旺市面人流。
香港戲院商會理事長袁彥文先生表示：「今年是第二年舉辦戲院日，共超過20萬人次參加，商會對此成績表示十分滿意，今年活動於星期日舉行，而上年則於星期六舉行，對比兩年由早上至晚上8時前的時段數據，有1.4%人次升幅，惟晚上8時後場次因可能翌日為工作日的緣故而較往年遜色。我們並留意到昨天除以一家大小的客人為主之外，亦吸引到不少青少年與朋友相約一同參與活動，相信戲院日亦能幫助培養這些未來主人翁到戲院觀看電影習慣。商會期望不同階層市民感受到，香港戲院業的優秀服務和先進放映技術，並以後定期到戲院欣賞電影。在此衷心感謝全港觀眾在天氣欠佳下，仍然熱烈支持活動，以及再次多謝香港電影發展基金及創意香港的資助，參與活動的片商、發行商及幫忙拍宣傳片的演藝界台前幕後，以及所有業界的鼎力支持。」香港電影發展局主席王英偉博士表示：「今次活動再次獲得破紀錄佳績，實在令人振奮，亦十分高興看見昨天市面熱鬧，行街、睇戲、食飯情況再現。香港電影發展基金未來會繼續推出措施，支援並推動戲院業及電影業蓬勃發展。」