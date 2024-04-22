全港戲院日2024｜黃雨下號召20.3萬市民 創有記錄以來最高周日入場人次

香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助，香港流行文化節2024響應節目「全港戲院日2024」前日圓滿舉行，縱使黃色暴雨警告信號下暴雨連場，卻沒有減退觀眾到戲院欣賞電影的興致，各界熱烈響應這場業界盛事。是次活動參加戲院為63間、放映電影數目超過70部，全日共有203,869人次到戲院欣賞電影，創下有記錄以來最高的週日入場人次，對比上週日更超過3倍多人次！

今次是香港戲院商會第二年舉辦「全港戲院日」，本年度喜見各大商場及商戶都自發積極配合活動，推出不同限定優惠及推廣活動，商會很高興活動能夠獲得各界商戶的響應，不同持分者一起合力鼓勵市民外出消費，提振香港經濟。「全港戲院日2024」以優惠的票價鼓勵市民體驗不同的放映格式及戲院獨有的觀影娛樂，讓觀眾體會到戲院觀看電影仍是不可取代的外出消遣，並帶旺市面人流。