全球樂壇尋找下一隊BLACKPINK 會是NewJeans IVE 或是LE SSERAFIM……

韓國女團BLACKPINK紅遍全球，已是不可爭辯的事實，她們帶來的經濟收益有目共睹，在疫情3年後舉行巡場，無論體育場館有幾大，門票一推出即被秒殺，周邊商品的銷售數字更是驚人，為頹廢已久的市場帶來非常龐大的利潤。但BLACKPINK成員平均年齡已屆27歲，對於女團來說算是高齡，歐美樂壇及媒體，正努力在造星工廠K-Pop樂壇，尋找下一隊會生「金蛋」BLACKPINK。
《NME》推薦LE SSERAFIM IVE專輯給樂迷
英國文化媒體《NME》，在其昨日的一篇報導「2023年上半年最佳專輯」中，就推介了女團LE SSERAFIM的首張專輯《UNFORGIVEN》，以及IVE的首張專輯《I'VE IVE》。《NME》評價LE SSERAFIM，藉著《UNFORGIVEN》專輯來表達女孩不質疑自身價值，以及不妥協的演出決心；對於專輯《I'VE IVE》，《NME》則指這張作品收錄的11首歌曲，不但結構緊湊，從頭到尾整個音樂部份都恰到好處。此外，韓裔美籍唱作人Yaeji的首張正輯《With A Hammer》，亦入圍「2023年上半年最佳專輯」榜。這分名單證明出名對音樂創意非常奄尖挑釁的英國媒體，非常關注K-Pop樂壇的動向。
NewJeans勁敵 BP師妹BABYMONSTER將征服全球
而去年的「新人王」NewJeans，出道專輯的收錄曲《Hurt》，在全球最大音樂串流平台Spotify，至7月3日累計點擊率突破1億次，令她們在該平台的破億歌曲，達到6首。NewJeans上周公開了全新單曲《ASAP》的預告片，本月21日發布組合的第二張迷你專輯《Get Up》，預計將撗掃韓國6大音源榜。此外，BLACKPINK師妹BABYMONSTER，剛到泰國拍攝特輯，其老闆梁鉉錫(YG)，表明入秋後會把她們推出市場，最遲11月必定正式出道，即引來NME、美國Billboard以專題形式報道，重點推介她們為「今年高度關注的女團」，這隊唱、跳、饒舌均有驚人表演的女團，應該就是外國樂壇尋找的下一隊BLACKPINK。