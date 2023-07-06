全球樂壇尋找下一隊BLACKPINK 會是NewJeans IVE 或是LE SSERAFIM……

韓國女團BLACKPINK紅遍全球，已是不可爭辯的事實，她們帶來的經濟收益有目共睹，在疫情3年後舉行巡場，無論體育場館有幾大，門票一推出即被秒殺，周邊商品的銷售數字更是驚人，為頹廢已久的市場帶來非常龐大的利潤。但BLACKPINK成員平均年齡已屆27歲，對於女團來說算是高齡，歐美樂壇及媒體，正努力在造星工廠K-Pop樂壇，尋找下一隊會生「金蛋」BLACKPINK。

《NME》推薦LE SSERAFIM IVE專輯給樂迷 英國文化媒體《NME》，在其昨日的一篇報導「2023年上半年最佳專輯」中，就推介了女團LE SSERAFIM的首張專輯《UNFORGIVEN》，以及IVE的首張專輯《I'VE IVE》。《NME》評價LE SSERAFIM，藉著《UNFORGIVEN》專輯來表達女孩不質疑自身價值，以及不妥協的演出決心；對於專輯《I'VE IVE》，《NME》則指這張作品收錄的11首歌曲，不但結構緊湊，從頭到尾整個音樂部份都恰到好處。此外，韓裔美籍唱作人Yaeji的首張正輯《With A Hammer》，亦入圍「2023年上半年最佳專輯」榜。這分名單證明出名對音樂創意非常奄尖挑釁的英國媒體，非常關注K-Pop樂壇的動向。