全球百大型男2023｜姜濤晉三甲刷新高 MIRROR四子入圍 全球百大美女僅一香港女藝人離奇上榜

今年「全球百大型男」由去年季軍的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalament）登上榜首可謂實至名歸，亞軍是去年冠軍的「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill），而季軍則是香港代表、MIRROR成員姜濤，從上年第5位打進三甲。至於百大僅五位港人上榜，當中佔四人是MIRROR成員，包括18位的的江𤒹生（AK）、39位盧瀚霆（Anson Lo）及72位的呂爵安（Edan），而到韓國發展的黃旭熙（Lucas）則佔第85位。

▼ 全球百大型男2023 前10，姜濤三甲 ▼