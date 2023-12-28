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娛樂
2023-12-28 14:49:28

全球百大型男2023｜姜濤晉三甲刷新高 MIRROR四子入圍 全球百大美女僅一香港女藝人離奇上榜

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今屆全球百大型男由「甜茶」添麥菲查洛美當選冠軍。

今屆全球百大型男由「甜茶」添麥菲查洛美當選冠軍。

美國網站「TC Candler」每年選出「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces 2023）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces 2023）排行榜，今屆官方名單在香港時間今日(28)下午公布。

季軍是MIRROR成員姜濤。 江𤒹生AK打進第18位。 第39位是盧瀚霆Anson Lo。 呂爵安Edan今年排第72位。 來自香港的黃旭熙Lucas佔第85位。

今年「全球百大型男」由去年季軍的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalament）登上榜首可謂實至名歸，亞軍是去年冠軍的「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill），而季軍則是香港代表、MIRROR成員姜濤，從上年第5位打進三甲。至於百大僅五位港人上榜，當中佔四人是MIRROR成員，包括18位的的江𤒹生（AK）、39位盧瀚霆（Anson Lo）及72位的呂爵安（Edan），而到韓國發展的黃旭熙（Lucas）則佔第85位。

全球百大型男2023 前10，姜濤三甲

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「全球百大美女」方面，由韓國女團MOMOLAND成員Nancy獲封冠軍，至於亞軍、季軍分別是俄羅斯網紅Dasha Taran、南韓女團TWICE成員SANA，而《神奇女俠》以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）排第4位，當中百大只得一位香港女藝人上榜，蔚雨芯離奇打進第68位。

全球百大美女2023 蔚雨芯及前10

香港藝人蔚雨芯離奇打進「全球百大美女」第68位。 全球百大美女2023，Savannah Clarke第10名。 全球百大美女2023，Jisoo第9名。 全球百大美女2023，Andrea Botez第8名。 全球百大美女2023，Ellen Suliman第7名。 全球百大美女2023，Sitala第6名。 全球百大美女2023，Jasmine Tookes第5名。 全球百大美女2023，《神奇女俠》以色列女星姬嘉鐸Gal Gadot第４名。 全球百大美女2023，湊崎紗夏第３名。 全球百大美女2023，Dasha Taran第2名。 「全球百大美女」由韓國女團MOMOLAND成員Nancy獲封冠軍。
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