全球百大型男2023｜MIRROR四子入圍姜濤晉三甲刷新高 全球百大美女僅一香港女藝人離奇上榜

美國網站「TC Candler」每年選出「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）排行榜，今屆官方名單在香港時間今日(28日)下午公布。
今年「全球百大型男」由去年季軍的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalament）登上榜首可謂實至名歸，亞軍是去年冠軍的「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill），而季軍則是香港代表、MIRROR成員姜濤，從上年第5位打進三甲。至於百大僅五位港人上榜，當中佔四人是MIRROR成員，包括18位的的江𤒹生（AK）、39位盧瀚霆（Anson Lo）及72位的呂爵安（Edan），而到韓國發展的黃旭熙（Lucas）則佔第85位。
▼全球百大型男2023 前10，姜濤三甲▼
「全球百大美女」方面，由韓國女團MOMOLAND成員Nancy獲封冠軍，至於亞軍、季軍分別是俄羅斯網紅Dasha Taran、南韓女團TWICE成員SANA，而《神奇女俠》以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）排第4位，當中百大只得一位香港女藝人上榜，蔚雨芯離奇打進第68位。