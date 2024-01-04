全球電影票房2023｜環球挫迪士尼成最高票房片商吸49億美元 一原因避開票房毒藥？

美國電影及電影頒獎禮金球獎（英文︰Golden Globe Awards）在1月7日星期日舉行，為影壇「頒獎季」打開序幕。電影藝術成就有獎項肯定，但電影同樣係生意，票房舉足輕重。

外媒Variety報導，2023年全球最高票房片商為Universal環球影業，上榜作品24套，包括冠軍大片《人工殺姬》、《超級瑪利歐兄弟大電影》以及《奧本海默》，合共票房49億美元（約382.5億港元）。單計《超級瑪利歐兄弟大電影》及《奧本海默》已經係全球年度票房亞軍及季軍，分別收13億同9.5億。環球為主要片商中，沒有超級英雄片在手的一間。近兩年superhero電影由票房靈藥由變票房毒藥，環球可能逃過一劫。