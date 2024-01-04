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娛樂
2024-01-04 13:53:00

全球電影票房2023｜環球挫迪士尼成最高票房片商吸49億美元 一原因避開票房毒藥？

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全球電影票房2023｜環球挫迪士尼成最高票房片商吸49億美元 冇拍超級英雄片避開票房毒藥？

全球電影票房2023｜環球挫迪士尼成最高票房片商吸49億美元 冇拍超級英雄片避開票房毒藥？

美國電影及電影頒獎禮金球獎（英文︰Golden Globe Awards）在1月7日星期日舉行，為影壇「頒獎季」打開序幕。電影藝術成就有獎項肯定，但電影同樣係生意，票房舉足輕重。

外媒Variety報導，2023年全球最高票房片商為Universal環球影業，上榜作品24套，包括冠軍大片《人工殺姬》、《超級瑪利歐兄弟大電影》以及《奧本海默》，合共票房49億美元（約382.5億港元）。單計《超級瑪利歐兄弟大電影》及《奧本海默》已經係全球年度票房亞軍及季軍，分別收13億同9.5億。環球為主要片商中，沒有超級英雄片在手的一間。近兩年superhero電影由票房靈藥由變票房毒藥，環球可能逃過一劫。

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迪士尼澄清︰去年比環球少7套電影

這次環球打低蟬聯全球最高票房片商寶座8年的迪士尼，迪士尼去年上了17套戲，最好數係收8.45億的《銀河守護隊3》，其餘大片有《奪寶奇兵之命運輪盤》、《小魚仙》等。Variety指迪士尼出新聞稿，強調迪士尼去年比環球少7套電影，而且今年十大票房電影之中，迪士尼佔最多出品，以澄清數據。不過迪士尼罕有地沒有電影成為年度全球票房三甲，而且唔計疫情2年，迪士尼10年來首次沒有電影獲10億票房。

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早前介紹過2023年14套2億美元以上鉅片電影之中，只有一套有望賺錢，為迪士尼《銀河守護隊3》。但迪士尼另外有6套2億美元鉅製電影，票房一般。環球都有套鉅片電影《狂野時速10》反應一線，不過仍收到7億。

全球電影票房2023冠軍大片Barbie出品商華納，票房榜上排名第三，票房收入逾38億，當中Barbie已經佔3分1以上（14億元）。而Sony及派拉蒙就未報數，俱聲稱有20億元，順利成為五強。

原文刊登於 電影LOL

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