全紅嬋帶30萬勞力士被指「土豪」 隊友楊昊還原真相︰放過她

國家隊跳水選手全紅嬋喺巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手，打破跳水皇后伏明霞紀錄。全紅嬋多次試跳近乎無水花，網民戲稱佢係識「水花消失術」。

網民認為全紅嬋年紀輕輕「曬表」係高調炫富 全紅嬋出身艱苦，成為金牌選手可謂吐氣揚眉。不過近期內地網路流傳一條片，係著上國家隊制服嘅全紅嬋，向住鏡頭曬出手上帶住嘅勞力士錶，而且一臉笑容。有網民報料，呢款勞力士錶價錢約值27萬元人民幣，相當於30萬港紙。有留言認為年紀輕輕嘅全紅嬋「曬表」係高調炫富，行徑相當土豪，仲質疑全係咪以公帑買錶！

楊昊幫手澄清風向即轉 喺巴黎奧運奪得十米高台跳水金牌嘅國家隊男子跳水選手楊昊，得知全紅嬋成為話題人物之後，就立即幫手澄清，表示「東西是我的，只求各路美女帥哥放過她」。原來隻「撈」係楊昊嘅！而且楊昊之前都帶過呢隻錶現身社交平台，相信唔係作故仔解圍。同樣係金牌得主，同樣係國家隊成員，楊昊帶撈反而冇咁多人鬧，甚至風向都轉埋，認為奧運金牌得主日練夜練，帶名錶又有咩問題？

全紅嬋一身行頭至少4萬幾蚊 來自廣東省湛江嘅全紅嬋，早前現身番禺時被拍到身上孭住名牌Miu Miu手袋，連袋上掛上嘅都係名牌LV龜龜公仔掛飾。有網民計過全紅嬋一身行頭至少4萬幾蚊。同時有報導指全紅嬋豪買蘋果手機，據報原來係因為全媽媽手機壞咗，全紅嬋先至買返部俾媽咪，仲話容量要夠大！ 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈