全能司儀選拔大賽｜蔡國威「六合彩之子」過檔TVB苦無機會 望爭贏比賽做台慶司儀

TVB將35年前嘅司儀大賽重新包裝推出《全能司儀選拔大賽2022》，節目由當年評判之一鄭裕玲（Do姐）、林盛斌（Bob）及陸浩明主持，為一班有司儀夢嘅藝員提供機會，10名參賽者將爭奪台慶夜兩大司儀席位；節目昨日（3日）已首播，並會一連兩星期逢周四及周五晚上10時半播出。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

經過多輪內部面試，製作組甄選出5男5女參賽，包括吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，透過3大考驗以贏取台慶司儀席位。第一個考驗係「負評測試」，考驗各人應變能力、談吐及大方度，參賽者需個別面對50名幕後「負評Hashtag」及現場50名觀眾當面評價；第二個考驗為1對1綜藝節目主持挑戰，將由李家鼎、譚玉瑛、黎諾懿、方力申、郭偉亮及梁芷佩擔任「主考官」，表現較差者將即時淘汰；至於第三個考驗則是壓軸舞台司儀挑戰，由唔同年代司儀界代表人物，包括鄭丹瑞、鄭裕玲、阮兆祥及森美擔任。

蔡國威參賽基於「乏人問津」

相隔 35 年復辦嘅司儀大賽，10名參賽者雖然同樣具備一定主持或及司儀經驗，但年資各有不同，年資最高嘅係人稱「六合彩之子」嘅蔡國威。49歲蔡國威於2005年為亞視擔任《六合彩》主持及其他大騷司儀，轉戰TVB後於2017年開始再度擔任《六合彩》主持，成為首位曾在亞視及無綫主持《六合彩》嘅藝人。坦言是次參賽係基於「乏人問津」：「我懷疑過自己人生， 你唔係做咗十年司儀同主持架喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」而眾多參賽者中。以「新一代東張女神」梁菁琳經驗最淺，為2021年落選香港小姐，網民除咗大讚梁菁琳於《東張西望》採訪技巧出色，亦將焦點放於佢嘅身材與穿搭上，佢曾亦透露自己過往一直都有喺香港做動物拯救工作，準備考北美洲嘅獸醫執業試，希望多棲發展。

《全能司儀選拔大賽2022》宣傳影片截圖

TVB綜藝 YouTube頻道

《全能司儀選拔大賽2022》宣傳影片截圖

TVB綜藝 YouTube頻道

《全能司儀選拔大賽2022》宣傳影片截圖

TVB綜藝 YouTube頻道

蔡國威

蔡國威IG

蔡國威

蔡國威IG

蔡國威

蔡國威IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載