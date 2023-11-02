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娛樂
2023-11-02 17:03:08

全能女團aespa強勢回歸 Gothic視覺氛圍塑造戲劇女王形象

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aespa今次回歸，洗走甜美。

擁有完美舞蹈實力與強大甜蜜嗓音的韓國女團aespa，將於本月10日回歸，以全新的面貌推出第4張迷你專輯《Drama》，正式宣告她們作為「戲劇女王」的強勢回歸。

據其經理人陸續公開aespa成員的個人及小隊預告照中，她們散發出神秘、倨傲的氛圍氣質，造型手持玫瑰與短劍，背景是殘破的教堂、舞台等充滿戲劇感的gothic場景。這與aespa以往青春可愛的形象截然不同，完全契合了新專輯Drama的主題，展現她們在概念詮釋上的強大實力，為回歸加溫不少。

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主打歌《Drama》是一首具有侵略性的鼓擊的EDM Trap舞曲。

EDM Trap舞曲《Drama》作主打

據悉，《Drama》同名主打曲將會是一首EDM Trap舞曲，具有強烈breakbeat節奏，以及劇毒上腦的旋律。歌詞蘊含「每個故事都是從我開始」的強勢態度，加上成員們充滿熱情的演唱，必將為歌曲注入無限魅力。除了主打歌《Drama》，這張專題收錄的其餘6曲，也將展現她們多樣性的音樂風格與生動詮釋。成員們參與了多首B-side曲目的創作與填詞，展現個人魅力。

 

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《Drama》將於11月10日發行，收錄主打歌《Drama》外，還有各種風格的歌曲。

概念照緊扣「戲劇女王」主題

 

值得一提的是，這是aespa睽違8個月之後的團體回歸。她們上一張迷你專輯《Girls》發行於去年3月，曾創下美國Billboard 200冠軍的佳績，引發全球關注，今年5月發布的《MY WORLD》專輯，亦有不錯成績。今次她們以全新形象與音樂風格，重新出發開啟另一波人氣高潮。

無論是強烈的gothic視覺氛圍，抑或是主打曲《Drama》的強烈音樂色彩，都令人對aespa此次回歸矚目期待。這次的全能展現，將證明她們戲劇女王的稱號實至名歸，必將為K-Pop樂壇帶來全新震撼。樂迷拭目以待她們帶來的 most dramatic comeback

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aespa以符合新專輯概念的全新形象回歸，增強樂迷對她們的期待。

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