全能女團aespa強勢回歸 Gothic視覺氛圍塑造戲劇女王形象

擁有完美舞蹈實力與強大甜蜜嗓音的韓國女團aespa，將於本月10日回歸，以全新的面貌推出第4張迷你專輯《Drama》，正式宣告她們作為「戲劇女王」的強勢回歸。 據其經理人陸續公開aespa成員的個人及小隊預告照中，她們散發出神秘、倨傲的氛圍氣質，造型手持玫瑰與短劍，背景是殘破的教堂、舞台等充滿戲劇感的gothic場景。這與aespa以往青春可愛的形象截然不同，完全契合了新專輯Drama的主題，展現她們在概念詮釋上的強大實力，為回歸加溫不少。

EDM Trap 舞曲《 Drama 》作主打 據悉，《Drama》同名主打曲將會是一首EDM Trap舞曲，具有強烈breakbeat節奏，以及劇毒上腦的旋律。歌詞蘊含「每個故事都是從我開始」的強勢態度，加上成員們充滿熱情的演唱，必將為歌曲注入無限魅力。除了主打歌《Drama》，這張專題收錄的其餘6曲，也將展現她們多樣性的音樂風格與生動詮釋。成員們參與了多首B-side曲目的創作與填詞，展現個人魅力。