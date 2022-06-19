全謊位作戰｜借偽裝屍體戲詐希特拉 原來同「占士邦之父」有關

現實與戲劇更荒誕，尤其在亂世日子。由《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫(Colin Firth)主演的《全謊位作戰》(Operation Mincemeat)，講述二戰時期的一個間諜騙局，將一具屍體偽裝成遇難軍官，以他身上的一封假密函，聲東擊西欺騙希特拉。別以為是荒誕鬧劇，這是千真萬確的史實，被稱為「肉餡行動」(Operation Mincemeat)，成功扭轉局勢，改變整個歐洲未來。

全方位說謊

肉餡行動的「肉餡」就是借用一具看似是因飛機失事掉進海裡淹死的屍體，給它一個假軍官身份，身上帶著說明英軍想進攻希臘的假密函，並要確保給納粹德軍發現，當中要全方位說謊，假屍的所有隨身物必須仔細設計，才具說服力瞞騙多個軍事部門，將消息傳給希特拉。計劃目的就是要轉移視線，令希特拉相信盟軍艦隊的目標是希臘而不是西西里，讓盟軍可以成功搶佔西西里。這段聽起來很愚蠢的真人真事間諜計劃，引發作家班麥金泰爾(Ben Macintyre)的創作靈感，寫成小說《Operation Mincemeat》，再被《寫我深情》和《黃金花大酒店》的導演約翰麥登(John Madden)搬上大銀幕，拍成同名電影。