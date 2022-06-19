全謊位作戰｜借偽裝屍體戲詐希特拉 原來同「占士邦之父」有關

現實與戲劇更荒誕，尤其在亂世日子。由《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫(Colin Firth)主演的《全謊位作戰》(Operation Mincemeat)，講述二戰時期的一個間諜騙局，將一具屍體偽裝成遇難軍官，以他身上的一封假密函，聲東擊西欺騙希特拉。別以為是荒誕鬧劇，這是千真萬確的史實，被稱為「肉餡行動」(Operation Mincemeat)，成功扭轉局勢，改變整個歐洲未來。
全方位說謊
肉餡行動的「肉餡」就是借用一具看似是因飛機失事掉進海裡淹死的屍體，給它一個假軍官身份，身上帶著說明英軍想進攻希臘的假密函，並要確保給納粹德軍發現，當中要全方位說謊，假屍的所有隨身物必須仔細設計，才具說服力瞞騙多個軍事部門，將消息傳給希特拉。計劃目的就是要轉移視線，令希特拉相信盟軍艦隊的目標是希臘而不是西西里，讓盟軍可以成功搶佔西西里。這段聽起來很愚蠢的真人真事間諜計劃，引發作家班麥金泰爾(Ben Macintyre)的創作靈感，寫成小說《Operation Mincemeat》，再被《寫我深情》和《黃金花大酒店》的導演約翰麥登(John Madden)搬上大銀幕，拍成同名電影。
「007之父」參與策劃
不說不知，原來占士邦小說系列作者，「007之父」伊恩弗萊明(Ian Fleming)於二戰期間曾在英國軍情六處(MI6)服務，他曾經參與規劃「肉餡行動」。在戲裡「007之父」扮演敘述者的角色，製片人Emile Sherman補充說：「在現實生活中，他是製作『鱒魚備忘錄』的人。『鱒魚備忘錄』中提到了通過使用攜帶文件的屍體來欺騙希特拉的想法，這些文件被我們故事中的角色充分利用。看到寫出占士邦前的伊恩弗萊明過著自己的生活、參與戰爭，這非常有趣。」
嚴肅不失幽默
一如大部分的英式二戰間諜電影，《全謊位作戰》的動作場面不多，著重頭腦作戰，說的不只是戰略策劃，更需要豐富的創作力，皆因故事精髓在於如何為一個從未存在的人創造身份，家庭、成長、婚姻背景等細節，均要具說服力，過程就如創作小說，唇槍舌戰的文戲要演得精彩，演員的功能是關鍵元素之一，此片有曾與導演在《寫我深情》合作的哥連費夫主演，夥拍英國金像男星《電流戰爭》馬修麥費狄恩(Matthew Macfadyen)、《二百萬奪命奇案》凱莉麥當勞(Kelly Macdonald)、《唐頓莊園》彭妮露威頓和《上流貴族》尊尼芬寧(Johnny Flynn)，全屬演得之人，嚴肅的計謀戰略又不失英式幽默。編劇Michelle Ashford希望藉此片讓觀眾明白這項任務的艱鉅性，對所有為打敗暴政而努力站在歷史正確一方的人致敬，「在電影中，每個人都有參與。《全謊位作戰》提醒我們，當我們發現自己處於難以置信的複雜和充滿挑戰的時代時，我們都必須盡自己的一份力量。我們都有責任。」