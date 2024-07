全謊位登月｜施嘉莉祖安遜孖老公鬥戲 夫妻檔同框驚喜演出

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)夥拍卓寧泰坦(Channing Tatum)新片《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)安排今日在香港開畫,電影剛在紐約舉行首映禮,施嘉莉不僅與卓寧泰坦一同現身,施嘉莉更獲老公撐場,夫妻檔亮相曬恩愛。

據悉,導演格伯蘭特(Greg Berlanti)特意安排了一段讓哥倫祖斯(Colin Jost)客串的戲份。施嘉莉表示:「我是當下才知道的,導演和我丈夫關係非常好,他一定為此感到興奮。」卓靈泰坦也非常開心能看到這對夫妻同框演戲,而在現場的他則坐定定「食花生」睇戲。他表示自己是《Saturday Night Live》的忠實觀眾,因此很期待看到二人對手戲的部分,更透露施嘉莉和哥倫祖斯在片場的互動「非常甜蜜」!