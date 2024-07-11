全謊位登月｜施嘉莉祖安遜孖老公鬥戲 夫妻檔同框驚喜演出

據悉，導演格伯蘭特(Greg Berlanti)特意安排了一段讓哥倫祖斯(Colin Jost)客串的戲份。施嘉莉表示：「我是當下才知道的，導演和我丈夫關係非常好，他一定為此感到興奮。」卓靈泰坦也非常開心能看到這對夫妻同框演戲，而在現場的他則坐定定「食花生」睇戲。他表示自己是《Saturday Night Live》的忠實觀眾，因此很期待看到二人對手戲的部分，更透露施嘉莉和哥倫祖斯在片場的互動「非常甜蜜」！

同時，為配合《全謊位登月》的時代背景，施嘉莉祖安遜在片中更換多套60年代風格服裝。劇組為施嘉莉祖安遜的角色嘉莉鍾斯設計服裝時，服裝設計師也考慮到嘉莉是一個聰明、自信的女人，她知道如何利用自己的外表來達到自己的目的。因此，電影為她設計了多套看似強勢且顏色鮮艷的服裝，以突顯她的氣場。在《全謊位登月》中，施嘉莉的服裝將是電影的一大看點。

今年是阿波羅11號登月、人類首次登陸月球載人太空飛行任務的55周年，全謊位登月》故事講述冷戰時期，美國太空總署（NASA）為了贏得太空競賽，而策劃一場登月騙局的故事，事實上，多年來一直有人質疑阿波羅11號登月任務的真實性，有陰謀論指NASA是偽造登月影像，以在太空競賽中擊敗蘇聯。