熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-15 22:00:00

全運會｜崔錦棠以大師兄身份談三項鐵人賽 期待Robin為港爭光

分享：
崔鎬棠會為三項鐵人賽擔任專業評述。(娛樂組攝)

崔鎬棠會為三項鐵人賽擔任專業評述。(娛樂組攝)

全國體壇盛事「第十五屆全國運動會」將於119日至21日在廣東、香港及澳門舉行，在《愛．回家之開心速遞》飾演Andy的崔錦棠以香港三項鐵人前代表身份出席記者會，他將會為三項鐵人賽擔任專業評述。

他表示自己入行是擔任體育記者，加上自己很愛體育，所以對體育採訪有份情意結，很多謝公司給予機會，令他可以參與全運會直播賽事。他表示三項鐵人賽發展至今，規則都有不少轉變，自己都有向老友及港隊教練等取資料，又有留意出賽的選手，一直都緊貼住港隊的消息。他坦言國家隊有很多臥虎藏龍的人，因此自己都有惡補有份參賽的選手資料。

崔錦棠表示一直有留意住三項鐵人賽港隊表現。(娛樂組撢)

崔錦棠表示一直有留意住三項鐵人賽港隊表現。(娛樂組撢)

三項鐵人大師兄

崔錦棠於86年加入南華田徑隊，88年參加「全港青少年三項鐵人錦標賽」奪得亞軍，89年再代表香港出賽，9296年間連續 5 年代表香港出戰「亞洲錦標賽」，最好成績是得到隊際賽銀牌及個人最高亞洲排名第七位，並在多個亞洲地區賽事打入三甲。

Robin Elg為港爭光

談到現時的三項鐵人賽項目，有沒有信心香港會勝出，作為大師兄的他說︰「喺我嗰代即90年代，香港隊喺全運會幾有優勢，因為當年三項鐵人賽未係奧運項目，國家未係大力發展三項鐵人，變咗奧運項目之後，國內嘅水準提高咗好多，都好開心見到師弟妹拎到隊制銅牌，今次加入咗法國嘅Robin Elg，實力雄厚，相信係個人賽、接力賽都可以挑戰到獎牌。」

adblk5
來自法國的Robin Elg剛取得特區護照，代表港隊出戰。 來自法國的Robin Elg(右二)剛取得特區護照，代表港隊出戰。 來自法國的Robin Elg(左)剛取得特區護照，代表港隊出戰。

三項鐵人考策略

問到現時的三項鐵人賽跟他當年出賽時有何不同，他說︰「真係好唔同，我哋890年代係最raw，好似依家你睇緊夏威夷嘅三項鐵人賽，標榜耐力，單車賽例唔准借助對手去擋風，游完水之後，單車係個人計時賽，要靠自己能力完成個40公里，無戰術一落地就砌！但加入奧運之後，為咗增加觀賞性，游水唔再係游出去好遠再返嚟，而係游到500米左右叫你上一上水。踩單車又可以跟住主車群俾人擋風，策略性係好緊要。跑步唔係好選手就要考慮喺單車個度突圍，如果一齊落車拎獎牌個機會會比較少，策略係緊要，但賽力都係最重要。」

崔錦棠成立跑會，現在也有教人跑步。 崔錦棠是運動健將。 崔錦棠昔日曾代表港隊出賽，圖為1991年，他的人生第一個世界錦標賽 。 崔錦棠於89年第一次代表香港，91年出戰世界錦標賽。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News