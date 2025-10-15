全運會｜崔錦棠以大師兄身份談三項鐵人賽 期待Robin為港爭光

全國體壇盛事「第十五屆全國運動會」將於11月9日至21日在廣東、香港及澳門舉行，在《愛．回家之開心速遞》飾演Andy的崔錦棠以香港三項鐵人前代表身份出席記者會，他將會為三項鐵人賽擔任專業評述。 他表示自己入行是擔任體育記者，加上自己很愛體育，所以對體育採訪有份情意結，很多謝公司給予機會，令他可以參與全運會直播賽事。他表示三項鐵人賽發展至今，規則都有不少轉變，自己都有向老友及港隊教練等取資料，又有留意出賽的選手，一直都緊貼住港隊的消息。他坦言國家隊有很多臥虎藏龍的人，因此自己都有惡補有份參賽的選手資料。

三項鐵人大師兄 崔錦棠於86年加入南華田徑隊，88年參加「全港青少年三項鐵人錦標賽」奪得亞軍，89年再代表香港出賽，92至96年間連續 5 年代表香港出戰「亞洲錦標賽」，最好成績是得到隊際賽銀牌及個人最高亞洲排名第七位，並在多個亞洲地區賽事打入三甲。 盼 Robin Elg為港爭光 談到現時的三項鐵人賽項目，有沒有信心香港會勝出，作為大師兄的他說︰「喺我嗰代即90年代，香港隊喺全運會幾有優勢，因為當年三項鐵人賽未係奧運項目，國家未係大力發展三項鐵人，變咗奧運項目之後，國內嘅水準提高咗好多，都好開心見到師弟妹拎到隊制銅牌，今次加入咗法國嘅Robin Elg，實力雄厚，相信係個人賽、接力賽都可以挑戰到獎牌。」

三項鐵人考策略 問到現時的三項鐵人賽跟他當年出賽時有何不同，他說︰「真係好唔同，我哋8、90年代係最raw，好似依家你睇緊夏威夷嘅三項鐵人賽，標榜耐力，單車賽例唔准借助對手去擋風，游完水之後，單車係個人計時賽，要靠自己能力完成個40公里，無戰術一落地就砌！但加入奧運之後，為咗增加觀賞性，游水唔再係游出去好遠再返嚟，而係游到500米左右叫你上一上水。踩單車又可以跟住主車群俾人擋風，策略性係好緊要。跑步唔係好選手就要考慮喺單車個度突圍，如果一齊落車拎獎牌個機會會比較少，策略係緊要，但賽力都係最重要。」