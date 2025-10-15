全運會｜朱凱婷結婚周年2人遊變3人行 囡囡超前部署去巴黎

全國體壇盛事「第十五屆全國運動會」將於11月9日至21日在廣東、香港及澳門舉行，朱凱婷、鍾志光、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍，連同專業評述團等在電視城出席記者會。朱凱婷(Heidi)自2008年開始與鍾志光拍擋主持奧運，來到今次全運會，她表示可以再與老拍檔合作非常開心。她坦言除了跟一班主持合作充滿默契外，見到評述團成員有一種聚舊的感覺，「通常埋到枱先知有咩項目、運動，都要隨機應變，大家要做啲咩，就即刻做到分工。」

Heidi表示奧運主持及全運會主持，性質雖然一樣，但因為比賽內容、運動員等都不同，所以自己提前幾個月做定功課，同時又不停更新住運動員的近況。她特別喜愛看跳水項目，由於有多項賽事在香港的場館舉行，所以自己都會特別留意。問到Heidi有沒有特別喜好的運動，她表示最近愛上pinkle ball，由老公擔任教練，自己也有跟陳庭欣打過，盼自己的技術再好一些，再跟其他人較量。

囡囡首到巴黎超開心

提到上月她與老公的結婚周年慶祝，因為打風而取消，Heidi透露事後有補祝。她稱原定正日會與老公去一個短途旅行，之後再一家三口去巴黎，最後前者因打風取消，但也很開心可以帶囡囡到巴黎遊玩，更順道在當地拍了不少二人照及家庭照。她說︰「我哋有搵攝影師影咗一輯結婚周年紀念嘅相，遲下po上網同大家分享！(係咪帶好多靚衫去？)少少啦，有輕婚紗，家庭照就有襯下色嘅衫。」

她表示囡囡是首次去巴黎，心情非常興奮，更提前執定行李。她說︰「佢開心咗成個月，佢執衫都早過我，都開心今次好順利完成呢次旅程。佢就好期待巴黎歌劇院，我都安排咗兩場芭蕾舞表演同佢睇，因為佢跳開芭蕾舞，佢好開心！因為佢喺香港睇過某啲劇目，但喺巴黎睇就dream come true。」