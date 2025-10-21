全運會｜蔡俊彥感激教練鼓勵度過低潮 揚言「食女」挑機呂爵安開演唱會

第十五屆全國運動會(十五運會)將於11月9日至21日舉行，在廣東、香港和澳門三地舉行，為支持參與全運會的香港運動員，ViuTV推出全新節目《全運面對面》，請藝人以不同方式為香港運動員打氣。昨晚(20日)首播的一集，由呂爵安（Edan）率先訪問其大學宿舍室友、目前世界排名第一的中國香港花劍運動員代表蔡俊彥（Ryan）。Edan帶了外賣與Ryan在麻雀枱前見面，Edan見狀即時說：「以我對你嘅了解，食嘢同食糊，你會揀食糊。」Ryan卻反問：「兩樣都食唔得咩？」Edan表示只可選一樣，怎料Ryan竟語出驚人說要「食女」，不過他隨即解釋是「食呂爵安」，更說：「食你呀！食你出銃！」

Edan與Ryan相識多年，表示一直見證Ryan在劍擊路上所付出的努力。Ryan亦坦言他早前曾遇到劍擊生涯的低潮，一年之內兩度於比賽中跌出64強，Ryan又透露：「當時我同教練講我想唔打之後落嚟嘅比賽，佢就話都係得返3個比賽，堅持埋佢啦！咁點知最後嗰3個比賽都贏咗，所以我好衷心感謝教練願意陪伴我、聆聽我，同埋照顧我嘅感受，令我可以繼續打比賽。好多時一個人去到最低點就會反彈，否極泰來。」

拎全運會冠軍 下站開演唱會

早前，呂爵安邀蔡俊彥擔任演唱會嘉賓，Ryan開聲即技驚四座，兩人在節目中延續台上互mean本色。今晚(21日)播出的一集，Edan會繼續跟Ryan暢談背負「世一」稱號有何壓力、未來如何部署新戰術、十五運會的最大勁敵等話題。

當談及對今屆全運會的信心如何，會否再下一城時，Edan不經意地插嘴說：「可以退休喇！」Ryan立刻反問Edan：「咁你開完演唱會會唔會退休？」Edan繼續鬥嘴說：「但係演唱會唔使同人鬥喎。」此時Ryan突然鬼馬表示自己也想開演唱會，Edan馬上提議：「拎到全運會冠軍，下一個目標就係開演唱會！」Ryan繼續發揮其幽默本色：「咁就同你鬥喇喎！」最後2人非常有默契地說出同一句話：「點夠你鬥呀！」場面搞笑。