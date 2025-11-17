全運會｜Edan化身體記與「老best」蔡俊彥mean爆互窒 訪問張家朗表現專業

全運會今日(16日)進行男子個人花劍比賽，世界排名第一的港隊劍擊代表蔡俊彥(Ryan)八強止步，以9:15不敵福建對手的許杰，無緣跟張家朗在4強賽對戰。而兩屆奧運金牌得主張家朗則以15:2擊敗對手曾昭然奪銅。身為蔡俊彥大學室友的呂爵安(Edan)不但親身捧「老best」場，更化身體育記者，客串為ViuTV及now新聞台於賽後訪問兩位港隊代表，兩人在鏡頭前狂爆抵死地獄gag，直擊對方要害，訪問片迅即在社交平台廣傳。 難得親臨現場，當然不止支持「老Best」，Edan繼續留低，更訪問了劍神張家朗，態度非常專業，事前亦有做功課，更代Ryan追問評價，事後他在社交平台分享「一表人才」的記者證和訪問短片，留言，「突如其來的一天體育記者體驗，好玩！辛苦曬 蔡俊彥和張家朗！希望港隊19號團體賽再創佳績！」首次做體育記者，便能在一天內訪問世界冠軍和奧運雙金得主，表現獲讚又fun又專業，相信也是一項成就解鎖。事後，Ryan留言以錫錫emoji表達謝意，Edan卻回應：「病就咪錫啦」Ryan在Threads反擊：「唔好做歌手，以後做記者啦！」果然老友鬼鬼。

以唱歌走音比喻輸比賽 蔡俊彥(Ryan)雖然輸了比賽，但見到Edan驚喜又興奮。Edan自爆遲到，「真心覺得可惜，我啱啱到，未親眼睇到你嘅演出，有少少覺得...而家心情如何？」Ryan初感驚訝，接著答道：「本來好唔開心，見到你開心好多。」Edan安慰道，「本身以為你會唔開心。」不料，Ryan語帶雙關，「本身都冇唔開心，因為而家大個啦，唔會因為一次失落就唔開心，即係好似你咁，唔會因為走音就唔開心，如果唔係，你咪成日都要唔開心？」Edan瞪大雙眼唞大氣，望向鏡頭道：「係呀係呀，我都大個啦……」Ryan再解釋，「因為比賽我成日都輸，唔好窒我住，可能你見我上年贏三次，但其他全部都輸，如果每次輸都唔好開心，我會好抑鬱。」Edan就趁機反擊，「我都係，咁我走音嘅頻率，應該無你輸咁多！」Ryan附和道：「冇冇冇，你好少唔開心。」 自嘲感冒型運動員 接著Edan正經問到，「咁你覺得今日自己表現如何？」Ryan表示，「Ok啦，呢個比賽算係我近呢兩年準備得比較辛苦，因為我而家病病哋，同埋我仲Jet lag……」Edan即問有無口罩，又用手掩鼻，作勢要跟「老Best」拉遠距離避免傳染：「哦，咁都好多原因可以講……」Ryan當然不輸蝕，「好多藉口㗎，即係你走音都好多藉口。」Edan隨即自嘲，「病呀，感冒呀！」Ryan心領神會：「感冒型運動員。」Edan忍不住哈哈大笑，然後又認真表示，「我係專業記者唔可以咁……」Ryan認真解釋，「因為病，負面情緒容易爆發，特別憂心，但我都替自己感到驕傲，今朝起身都懷著享受同樂觀嘅心情去打比賽。」Edan繼續認真mode，問他團隊賽(19日)狀態，Ryan反問他會否觀賽，Edan一臉猶疑，又再反問Ryan知否他來觀賽，Ryan一臉茫然答道，「唔記得咗……太集中比賽。」Ryan指團體賽仍以金牌為目標，「信心大啲，因為唔止我一個，好似而家咁，有隊友一齊，多股力量。」他表示要重看比賽錄影片，破解對手強勁的防守，令自己技術更上一層樓。 衷心多謝fans 最後，問到香港主場的心情，Edan自認是對方最大fans，不過Ryan即窒他：「不過你遲到……」又自言fans遠不及Edan。他認真表示，聽到現場觀眾高呼自己名字，感到非常開心，「如果演唱會可以揮手互動，但比賽要專心，驚互動太多會分心，所以都要忍住，希望大家唔好覺得我無視，我真係好想即刻報答大家，但唔係最好時機，所以喺鏡頭前好想多謝支持我哋嘅每一位。」Edan真情剖白，自言有少少不開心，本來想實現承諾現場看Ryan比賽，「諗住可以睇耐啲……」但不料Ryan八強止步。

訪問劍神 態度認真 Edan訪問蔡俊彥時，兩兄弟不時mean爆互窒，但訪問張家朗則一臉正經，向張家朗鞠躬打招呼，「家朗，你好呀，辛苦晒！打咁多場比賽，想問你而家心情如何？」張家朗坦言，「心情其實唔係咁好，因為始終自己見到一個機會喺4強度，但係輸咗，都有啲可惜，打銅牌戰嘅時候，希望將呢個情緒擺埋一邊， Focus喺最後一場比賽，所以係有少少失落嘅。」 Edan接著追問比賽的爭議之處，指出現場觀眾反應，似乎對判決有疑問，「見到你喺現場嘅反應，判決好似有啲爭議性，你點睇呢？同埋呢啲判決有冇影響你嘅節奏？」張家朗自言情緒有點波動，影響比賽節奏，重申覺得裁判沒問題，「始終我哋作為運動員，其中一樣要做嘅，就係要適應裁判，唔係裁判適應我哋。雖然有規矩喺度，但都係好主觀，可能佢嘅理解同我嘅理解唔一樣，我嘅職責係要明白佢嘅打法，我先有機會贏，我覺得呢方面自己處理得唔係咁好，情緒亦處理得唔係咁好。」 Edan更代Ryan轉達問題，「你對於Ryan咁早出局，佢問你有咩感受？」張家朗笑說：「佢唔早啊，前8啦，我本身諗住幫佢報仇，點知我都輸埋！」Edan又說，「明白，同埋佢又問你，對手嘅教練係你以前嘅教練，事隔咁耐再見返對方有乜特別感覺？」張家朗說：「又熟悉又陌生，大家可能都見到最後嗰場我哋握手講兩句，始終呢個教練教咗我好耐，有啲奇怪嘅坦白講，平時見佢坐我後邊，點知而家見到佢喺我對面。」