全運會｜Honey Punch想挑戰沙灘球 出道作直逼200萬點擊超預期

為迎接四年一度的全國運動會，多位香港精英運動員與藝人嘉賓，由昨日(18日)至全運會開慕日，輪流現身4場「全運同樂日」，打頭陣是今年7月強勢出道的新生代女團Honey Punch，聯同創作歌手TAO TAO黃曦桃，以及入選十五全運的香港劍擊代表隊的陳樂熹(Royce)和「全運同樂日」運動大使唐焯彬(Pan)齊齊現身，與觀眾大玩互動遊戲，獻唱新歌，號召全城集氣支持香港精英運動員。

6位成員年僅13至16歲的Honey Punch跳唱出道作《蝶式Bufferfly》，甚具大將之風。對於新歌MV在YouTube 上架不足兩個月，點擊超逾190萬，更進據多個音樂流行榜，Casey表示衷心感謝：「《蝶式Bufferfly》 成績好好，點擊超出我們預期，多謝大家支持！」問到對年底各大樂壇頒獎禮的期望，隊長Casey回應：「最緊要做好自己，希望一直得到大家支持，無論得獎與否，我們希望可以繼續推出新歌，不斷進步！」乘勝追擊，Honey Punch第二首新歌《滑到入心》已接力登場，Casey說：「新歌帶出不同風格，今次無論排舞、拍MV，增添了少女味道與電子元素，歌詞主題主要說，滑手機是現今年輕人的指定動作，但切記不能就這樣封閉自己，一定要追尋與堅持自己目標，譬如我們喜歡唱歌，就要努力達成理想！」

Tao Tao想做女版Tyson Yoshi

在三十四項競賽與廿三項群眾賽事活動之中， Casey 笑言：「我最愛看室內單車，運動員在好斜的跑道都好以踩得好快，好有型！」Jacey則偏愛高爾夫球：「我覺得打高爾夫球好優雅、服裝又靚！」另外四位成員各有心水，Keira想看籃球 、Alma最愛劍擊、Chelsa鍾情七人欖球、Colour是手球粉絲，湊巧上述六項賽事，香港運動員都是主場出擊！Casey還有補充：「我們都識打排球，如果要一齊玩一項運動，我們會打沙灘排球，今次全運會，香港亦會承辦沙灘排球，在維多利亞公園上演，密切期待！」

一身健康膚色的Tao Tao，最愛的運動是越野跑，下月更會參加毅行者，再次挑戰自己，Tao Tao對健身亦感興趣，她語出驚人：「我想做女版Tyson Yoshi，練大隻一點，平時我有做健身，但比較多作越野跑，如果要做女版Tyson Yoshi，就要再加把勁了！」