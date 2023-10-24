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娛樂
2023-10-24 17:48:23

兩台師奶夢之共演 群姐孖媚姨行街市攞著數

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兩台師奶夢之共演 群姐孖媚姨行街市攞著數

TVB與ViuTV兩大「師奶強人」群姐與媚姨破天荒合作。

TVBViuTV兩大「師奶強人」破天荒攜手合作，分別是憑處境劇狂接廣告的「Isabella」許思敏，以及因為跟保錡主持《Aunties妳好》大受網友歡迎的「媚姨」陳月媚，令一場轟烈的「C9大戰」一觸即發！雖然兩位Aunties年紀不少，但為今次宣傳照到街巿拍攝時，馬上回春，少女心滿瀉，不時擺出各款港女甫士，扮花、派心及送飛吻等樣樣齊，吸引不少街坊駐足圍觀及索取合照，可見群姐及媚姨人氣高企！

「香港街市」、「FRESH 新鮮生活」 及「本灣水產」合共25個門市聯同滙豐旗下電子錢包 PayMe ，由即日起至1122日期間推出快閃優惠，全單最高可達9折。

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群姐孖媚姨

群姐孖媚姨到街巿拍攝宣傳照。

為照顧廣大顧客，「香港街市」、「FRESH 新鮮生活」 及「本灣水產」更會定期提供不同優惠，向來走在潮流尖端的許思敏，除了擁有迷人的英文名Isabella外，更曾當選由網民票選的《開心速遞》女神第一位，使用電子錢包買餸當然易如反掌！她說：「我經常在劇集中飾演師奶及三姑六婆等角色，現實中我也是師奶一名，要養大三個兒子一點也不容易，以前到街巿或超巿買餸，總是買得兩手滿滿，拿銀包付款時經常會跌錢，相當狼狽！現在於『香港街市』、『FRESH 新鮮生活』 及『本灣水產』合共25個門市買餸，可以用PayMe付款，又可以搶快閃優惠券，全單最高可達9折真的非常著數呢！我一直是沙角市場的忠粉，也會將今次優惠推介給的處境劇拍檔，有福同享，大家多些買餸煮飯，才能令家人『愛回家』呢，哈哈！」

至於經常語出驚人的媚姨，私下亦是街巿常客，Talk得的她與各大檔主均稔熟，如今可以用PayMe買餸，更有買滿30元即扣減3元的快閃優惠，逢星期五答問題更送岀5倍積分，賺分換禮品，令精打細算的她說：「我閒時喜歡跟女兒一起到街巿買餸，經常教她要貨比三家，要格價才是個稱職的師奶，甚至能儲到私己錢，哈哈！平時大家見到我媚姨買菜都會搭棵蔥，開個玩笑氹一氹豬肉佬，豬肉也更大份，如果使用電子支付，令檔販收錢更方便，便有更多時間及心力跟我吹水，大家的生活也更方便及開心呀！」媚姨更謂會將是次快閃優惠推介給保錡及冰姐，以及《Aunties妳好》的台前幕後，實行有錢齊齊慳，有著數齊齊拎，果然一世人兩兄弟，有你有我呀！

群姐孖媚姨到街巿拍攝宣傳照。 群姐孖媚姨到街巿拍攝宣傳照。
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