兩台新劇 《法證先鋒V》《繩角》正面交鋒 MIRROR成員半裸拳手造型好吸睛

TVB《法證先鋒V》vs. ViuTV《繩角》

ViuTV原創劇《季前賽》由多位MIRROR及ERROR成員主演，成為鏡粉和錯粉必追劇集。近日ViuTV宣布《繩角》（前名：死角）將接棒於11月14日出街。而另一邊廂，TVB突然抽起《新四十二章》改播《法證先鋒V》。兩台新劇正面交鋒，唔知大家支持邊一套劇集呢？

網民期待ViuTV四大才子

有傳ViuTV近日打算承接《季前賽》運動劇嘅聲勢，所以將原定12月壓軸推出嘅重頭劇《繩角》提早推出。以拳擊作為主題嘅《繩角》改編自同名漫畫，搵嚟周國賢、Anson Kong江𤒹生、Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然、蘇麗珊及林愷鈴等人主演，劇情主要講述主角為成為亞洲拳王努力奮鬥嘅故事。劇集近日亦推出預告片「押上半生三秒封神」，Anson Kong、Lokman及Alton嘅半裸拳手造型亦曝光，唔少網民紛紛留言表示期待，例如「呢個陣容無得輸」、「好期待呀」、「好期待四大才子」、「好想快d睇到」、「勁期待繩角」、「有MIRROR四子，所向披靡」、「點解打得咁型㗎！」及「呢個陣容無得輸」等等。

另一邊廂，TVB突然抽起由陳豪、周嘉洛、龔嘉欣及江嘉敏主演嘅《新四十二章》改播由黃宗澤、蔡潔、袁偉豪、蔡思貝、洪永城及王敏奕主演，以科學鑑證為題材嘅《法證先鋒V》，而劇集亦於11月14日播出，劇集獎延續《法證先鋒IV》留低嘅懸念，揭開大結尾最後一幕所埋下嘅小丑案之謎。

《繩角》預告截圖

《繩角》預告截圖

《繩角》預告截圖

《繩角》預告截圖

《新四十二章經》

龔嘉欣IG

《法證先鋒V》劇照

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載