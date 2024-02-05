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娛樂
2024-02-05 17:52:14

兩場澳門騷吸引23000觀眾 NCT 127華麗舞台征服觀眾

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/ 澳門樂迷以熱烈歡呼，來回報NCT 127的精彩演出。

韓國男團NCT 127，上個周六、周日於澳門銀河綜藝館舉行《NCT 127 3RD TOUR 'NEO CITY: MACAU——THE UNITY'》，這是他們首次在當地舉行演唱會，兩場23,000張門票兩天內售出，觀眾們紛紛蜂擁而至，顯示他們在澳門受歡迎程度及爆炸性人氣。

 

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現場舞台華麗新穎，給觀眾目不暇給享受。

NCT 127在演唱會中，不僅帶來全球熱門歌曲《Fact Check》、《Running》、《Hero》、《Ay-Yo》、《Simon Says》等，還唱出《Chain》等歌曲的混搭舞台。他們還呈上《Cherry Bomb》和華麗的編舞，《Mirage》、管弦樂版的《Favorite》等只在本次巡演中欣賞到的特別舞台。

Encore還節，NCT 127唱出《Angel Eyes》等歌曲，給觀眾帶來更加激動人心的一刻，唱到《Be There For Me》、《重逢的日子(Promise You)》，更引起全場觀眾一起高歌，眾成員通過眼神，表達對fans感謝之情。

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在澳門騷中，NCT 127呈現多個別出心裁的新舞台。

NCT 127以出色現場表演、完美的舞台呈現，和充沛能量演繹所有歌曲，再次證明他們「現場之神」的地位，在今次演出中，他們更引人注目壯觀舞台製作，和恰到好處現場視像，與舞台融為一體，提升了樂迷的沉浸感。此外，觀眾在等待著NCT 127演唱時，不僅以熱烈的歡呼，給予他們熱情支持，每時每刻都跟著唱他們的歌曲，並通過寫有韓文的標語，表達他們對成員們的愛。

NCT 127將於21011日在日本大阪京瓷巨蛋舉辦第三次世界巡迴演唱會《NEO CITY: JAPAN ——THE UNITY》，預計他們再一次征服日本歌迷。

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唱到《Be There For Me》、《重逢的日子(Promise You)》，全場觀眾一起高歌。

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計舞蹈、計唱歌，NCT 127是現役K-Pop男團中的至尊。

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充沛能量演繹，令現場氣氛熾熱。

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