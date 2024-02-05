兩場澳門騷吸引23000觀眾 NCT 127華麗舞台征服觀眾

韓國男團NCT 127，上個周六、周日於澳門銀河綜藝館舉行《NCT 127 3RD TOUR 'NEO CITY: MACAU——THE UNITY'》，這是他們首次在當地舉行演唱會，兩場23,000張門票兩天內售出，觀眾們紛紛蜂擁而至，顯示他們在澳門受歡迎程度及爆炸性人氣。

NCT 127在演唱會中，不僅帶來全球熱門歌曲《Fact Check》、《Running》、《Hero》、《Ay-Yo》、《Simon Says》等，還唱出《Chain》等歌曲的混搭舞台。他們還呈上《Cherry Bomb》和華麗的編舞，《Mirage》、管弦樂版的《Favorite》等只在本次巡演中欣賞到的特別舞台。

Encore還節，NCT 127唱出《Angel Eyes》等歌曲，給觀眾帶來更加激動人心的一刻，唱到《Be There For Me》、《重逢的日子(Promise You)》，更引起全場觀眾一起高歌，眾成員通過眼神，表達對fans感謝之情。