兩大阿姐碰頭交換身體 Amazon爭贏開拍Jennifer Aniston搭Julia Roberts合演新片

呢幾年時裝界大玩Y2K風格，今日電影界都有單相當Y2K嘅新聞。早兩年以Palm Springs彈起嘅電影人Max Barbakow，近期佢嘅自編自導新作掟畀業界爭奪開拍權，結果由Amazon投得。

而呢套戲嘅卡士會係兩大阿姐Jennifer Aniston搭Julia Roberts。Jennifer Aniston以美國處境劇Friends紅足廿幾年，Julia Roberts更加唔駛講，呢個陣容喺20年前應該係嘩嘩聲必爆組合。咁套戲係講咩呢？詳細劇情未知，但係多間外媒話係body swap，交換身體。嘩～聽到條橋都即刻諗起Freaky Friday（《衰鬼媽咪》）、《奪面雙雄》呢啲Y2K前後嘅作品啦。成件事真係食正呢一刻個潮流呀～～

吸引串流平台出1750萬買

近年影圈唔係超級英雄片就係舊作翻拍或者人物傳記，A級大星孭飛嘅喜劇原來唔覺唔覺幾有市場。呢一年上映、Julia Roberts同佐治古尼主演嘅《幸福入場券》，仲有Sandra Bulloack擔正嘅《失驚無神闖謎城》，正正係呢類「巨星喜劇」表表者，2套戲喺北美市場各自收到1.5億美元，算係相當不俗。

而呢套「換身份」新片主創Max Barbakow，前作Palm Springs類似舊戲《土撥鼠之日》，2個婚禮賓客發現自己喺同一日不停循環。本來Palm Springs係小本經營參加Sundance嗰類新鮮之作，點知口碑好到居然吸引到串流平台出1750萬美元買入，行內都知導演有料到，寧買當頭起，難怪今次呢個project要bid先得！

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