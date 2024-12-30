兩大非遺藝術《粵韻崑風‧白蛇傳》1月西九上演

香港女工商及專業人員聯會主辦《粵韻崑風‧白蛇傳》將於2025年1月10日(星期五)，在西九文化區戲曲中心大劇院隆重舉行。只演一場，所有收益扣除必要開支，將撥捐香港女工商及專業人員聯會慈善基金。
粵劇大師阮兆輝親任藝術總監，兩位國家戲劇最高榮譽「梅花獎」得主林為林和邢金沙擔任專場導演，親授崑劇功架身段。香港傑出新秀擔綱演出 - 王志良飾演許仙、梁心怡飾演白蛇白素貞，加上演員陳紀婷、黎耀威、符樹旺、莫華敏，陣容強大。糅合粵劇、崑曲兩種人類非物質文化遺產精髓，《粵韻崑風‧白蛇傳》全劇粵語演繹，部份曲目融入崑曲旋律，在保留粵劇經典的基礎上。
白蛇精化身
《粵韻崑風‧白蛇傳》講述千年白蛇精化身凡人白素貞與前生是桂枝羅漢的凡人許仙從邂逅、相愛、成親及至被法海和尚拆散的故事。法海教唆許仙在端午節讓素貞喝下雄黃酒，素貞因而現出巨蠎原形嚇死了許仙。素貞冒死到仙山盗仙草挽回夫郎性命，然許仙回生後卻被法海軟禁，素貞遂與婢女青蛇小青水漫金山，聯同水族力戰法海及天兵天將，可惜大敗。素貞最終被鎮壓在雷峰塔下，及至兒子仕林長大、高中狀元，到塔前祭母，素貞方得與親兒團聚。
《粵韻崑風‧白蛇傳》只演一場
演出日期：2025年1月10日 (星期五)
演出時間：晚上7:15 (演出長約3小時30分鐘，包括15分鐘中場休息)
地點：西九文化區戲曲中心大劇院
票價：$680/$480/$280/$200
電話購票：(852)2200 0022