兩大非遺藝術《粵韻崑風‧白蛇傳》1月西九上演

白蛇精化身

《粵韻崑風‧白蛇傳》講述千年白蛇精化身凡人白素貞與前生是桂枝羅漢的凡人許仙從邂逅、相愛、成親及至被法海和尚拆散的故事。法海教唆許仙在端午節讓素貞喝下雄黃酒，素貞因而現出巨蠎原形嚇死了許仙。素貞冒死到仙山盗仙草挽回夫郎性命，然許仙回生後卻被法海軟禁，素貞遂與婢女青蛇小青水漫金山，聯同水族力戰法海及天兵天將，可惜大敗。素貞最終被鎮壓在雷峰塔下，及至兒子仕林長大、高中狀元，到塔前祭母，素貞方得與親兒團聚。