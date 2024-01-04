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娛樂
2024-01-04 10:38:00

兩性作家H向陳珮甄求婚成功不足一個月突「宣布結束」　疑因旅行計劃起爭執

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陳珮甄昨（3日）透過IG上傳限時動態表示，「自己不是不會沮喪，只是常猶豫是否要說出口，畢竟說出來問題也無法解決，還可能讓在乎我的人擔心，但是今年一開始就讓人好疲倦啊…我好像真的太累了，方方面面都累壞了。」媒體報導，2人出現摩擦原因是陳珮甄想出國，但作家H卻覺得「為什麼不是預先安排好，而是說變就變？」，讓女方感到很慌亂，想替自己安排旅行，竟傷害了對方。

陳珮甄昨（3日）透過IG上傳限時動態表示，「自己不是不會沮喪，只是常猶豫是否要說出口，畢竟說出來問題也無法解決，還可能讓在乎我的人擔心，但是今年一開始就讓人好疲倦啊…我好像真的太累了，方方面面都累壞了。」媒體報導，2人出現摩擦原因是陳珮甄想出國，但作家H卻覺得「為什麼不是預先安排好，而是說變就變？」，讓女方感到很慌亂，想替自己安排旅行，竟傷害了對方。

台灣知名兩性作家H（陳鴻儀）在2023年12月底傳出向迪化街名門前媳婦、KOL「Selena」陳珮甄求婚成功的喜訊，不足一個月，作家H無預警表示不止快將結婚的事不會發生，更揚言「就結束吧」疑感情有變，令紛絲震驚。

FB Followers達4.2萬的陳珮甄昨（3日）透過IG上傳限時動態表示，「自己不是不會沮喪，只是常猶豫是否要說出口，畢竟說出來問題也無法解決，還可能讓在乎我的人擔心，但是今年一開始就讓人好疲倦啊…我好像真的太累了，方方面面都累壞了。」媒體報導，2人感情出問題的原因是陳珮甄想到外地旅行，作家H卻覺得「為什麼不是預先安排好，而是說變就變？」，讓女方感到很慌亂，想替自己安排旅行，竟傷害了對方。

兩性作家H向陳珮甄求婚成功不足一個月突「宣布結束」（陳珮甄fb） 兩性作家H向陳珮甄求婚成功不足一個月突「宣布結束」（陳珮甄fb） 兩性作家H向陳珮甄求婚成功不足一個月突「宣布結束」（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb） 陳珮甄FB有4.2萬Followers（陳珮甄fb）

作家H發文表示「就結束吧」，並在留言區說「公眾人物的感情，永遠都只能自己私底下談，一旦妳搬上檯面，不管妳寫的多麽委婉，都只是在陳述對自己有利的一面。我很早就告訴過她這件事，她依舊要寫出來。我不會去講任何對方的不好，但是這個行為一旦出現，我如果覺得心理不平衡，我基於做人，我不會發任何傷害她的文，可是如果我認為這樣的發文傷害到我，那麼，我能做的事情，就是結束。」

貼文一出，不少粉絲幫忙好言相勸，但作家H卻表示「她想要藉由輿論的力量，用來跟我溝通，但是她寫的不是完全的事實」、「感情的事情，不是很多人站你那邊就是對的，重點在於兩人的溝通」「既然她不尊重，我就無法接受。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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