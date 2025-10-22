八両菜腳部傷口令人不安 需靠儀器抽出血水更慘被逐出梅艷芳歌迷群組

八両金的前妻八両菜（何顓彤）因為前往一間經歌迷會朋友介紹的理療中心醫治腳患，最後導致腳部發黑，腳掌嚴重潰爛，僇口更深至見骨，恐怕面臨截肢問題。她了追討涉事中心，於是向《東張西望》求助。八両菜於節目播出前，接受傳媒訪問，透露自己3年前有糖尿病，又因為被蟲咬，受到細菌感染搞到要做手術。禍不單行的她去年左眼被驗出有機會視網膜脫落，但手術失敗，之後情況更嚴重，現時左眼變了青光眼。

歌迷會介紹到理療中心 《東張西望》播出時，未有提及她是八両金的前妻，全程以何小姐稱呼對方。八両菜表示今年8月出席一個類似商界飯局，認識到是梅艷芳歌迷會的A小姐，對方得知她3年前做過手術，又有糖尿、高血壓等問題，於是聽從對方建議前往一間理療中心做治療。由於她是歌迷會成員，所以可以免診金，之後在中心的「陳醫師」安排下登上一座磁療機做療程。 畫面見到八両菜的腳有植過皮，皮膚更出現脫皮問題，同時也播出她當時拍下接受治療的情況，見到她赤腳放在磁療機上。她稱做完療程之後，全身出汗，而她表示自己3年前做完手術之後，行路慢了，希望可以舒緩筋絡行得好些。

「陳醫師」著 八両菜 自行刺破水泡 第二次她再上去做療程時，左腳出現水泡，「陳醫師」指她濕氣重，僅提供她一些工具，著她自行處理，對方更錄音著她刺破水泡及自行消毒。到第三次再去時，她的左腳水泡仍未痊癒，「陳醫師」更加大了磁療機的強度，令她非常不舒服，與此同時她的傷口惡化。其後對方著她再到中心，聲稱有把槍可以幫她加速傷口服元。八両菜指今次療程更需要照燈，而「陳醫師」更在她的傷口上噴上聲稱是艾草的噴霧，但今次就令她的左腳傷口惡化的更犀利。 八両菜表示忍痛數日後到急症室求助，經評估後傷口受到細菌感染，需要即時做清創手術。她哭著表示當日手術後見到自己腳掌有部份肉被刮掉，她直言當下呆了，只能在床上不停哭。其後播出的畫面見到八両菜的腳要包住紗布，以及醫護人員為她清洗傷口的照片。她指其中一次護士幫她檢查時，發現她的左腳不停出血水。她說︰「一打開噴到佢周身係，姑娘㩒住條血管搵其他救兵。」她更指其後要接受輸血，更輸了兩大包。她亦把情況告訴給「陳醫師」及介紹她去的女士知，但二人均沒有任何表示。 慎入！八両菜左腳潰爛情況︰

遭歌迷會要求 息事寧人 八両菜其後報警，唯「陳醫師」否認她自稱醫師的身份，而介紹給她的女士竟事後向八両菜表示「可能誤會了，沒有中醫」。最令人難過的是，八両菜被踢出歌迷會的群組，她稱10月5日收到友人代歌迷會傳話，歌迷會成員著她不要搞大件事，指事件會影響到她認識的商界人士，著她息事寧人，不要張揚。 陳醫師不在登記名冊 《東張西望》就發現「陳醫師」不在名冊上，而他們先後派出梁敏巧等上門拜訪，但理療中心均沒有開門。他們亦嘗試用WhatsApp跟理療中心約時間，均不成功。最耐人尋味的是，該中心事後有貼出告示，表示沒有提供任何醫療服務。《東張西望》也有聯絡涉事的歌迷會成員，但他們全都拒絕回應，原本介紹給八両菜到中心治療的女士亦被其他歌迷會成員阻止回應。