八木莉可子分享First Love一日遊 26歲木戶大聖唱兒歌試鏡爭贏角色

木戶大聖、八木莉可子分別飾演少年版晴道和少女版也英，兩人在劇中演繹純愛又浪漫的唯美畫面，在《First Love 初戀》近期爆紅，令二人在社交平台的Followers也大幅上升，木戶大聖今日已破15萬粉絲，八木莉可子的Follow人數更直逼20萬。

Netflix日劇《First Love 初戀》上架後在各地吹起一片追看熱，贏得極佳口碑之餘，而且話題不絕，令劇集被形容為本年度壓軸的現象級神劇，不僅為兩位主角佐藤健與滿島光進一步吸納支持者，就連扮演主角年輕時的兩位新進演員也人氣急升。

剛滿26歲的木戶大聖，與21歲的八木莉可子相差5年，不過木戶扮演十多歲的中學生仍充滿說服力，而他為《First Love 初戀》試鏡時，仍然擔任NHK電視台的兒童節目主持，木戶自爆試鏡當日，竟被要求唱出節目中的歌曲，他惟有硬着頭皮即場跳唱了一首兒歌，加上他當時跟經理人商量後刻意沒有看劇本就去面試，怎料卻贏得角色。至於八木莉可子也分享了自己為這套劇集的試鏡經驗，她還記得選唱出宇多田光的《traveling》，並說：「我沒想過我要唱歌，所以我記得當時非常緊張，聲音也不停在顫抖。」

7 吋黑膠賀 宇多田光 24 周年

適逢12月9日是宇多田光的出道24周年，同時也是劇中女主角也英的生日，日本最近展開一連串相關活動令熱潮進一步升溫，《First Love 初戀》近日就在東京涉谷CAST.開設限定咖啡店，亦限量發售《First Love / 初戀》的7吋黑膠，八木莉可子與木戶大聖兩人先後到「初戀咖啡店」打卡，又前往涉谷TOWER RECORDS的POP UP SHOP搶購宇多田光黑膠，在劇中扮演情侶的二人，昨日亦在IG上留言互動，木戶笑言是見到八木日前上載的「First Love一日遊」照片，自己決定也前來打卡。