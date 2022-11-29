八木莉可子14歲拍寶礦力廣告出道 成功彈起搭《First Love初戀》列車嘆夢幻

Netflix日劇《First Love初戀》上架後過題性極高，故事靈感源自宇多田光的1999年神曲《First Love》及2018年單曲《初戀》，由佐藤健與滿島光上演一段動人的愛人故事，配角陣容則有小泉今日子、向井理、夏帆、井浦新、中尾明慶、濱田岳等，還有新世代演員荒木飛羽、木戶大聖及八木莉可子。

社交網Followers勁升

木戶大聖與八木莉可子扮演兩位主角的年輕版，兩人演出亮眼，由暗戀到發生意外而被迫分開，二人也成功感動觀眾，令兩人在社交網的Followers不斷上升。21歲的八木莉可子曾以水原希子師妹身份出道，14歲甫入行即擔任「寶礦力」代言人，穿上校服的一系列廣告令她受盡注目，而今次在《First Love初戀》中扮演滿島光的少女版，進一步帶旺其演對事業。近日，八木莉可子為感受劇集在日本的龐大宣傳攻勢，專程乘搭山手線的「Netflix號」，在車廂內跟宣傳廣告合照，令她大嘆好似發夢一樣。