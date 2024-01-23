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娛樂
2024-01-23 12:53:10

公司冇逼我跑馬拉松｜柳俊江生前片段播出作最後致敬 安慰Alina一席話超貼心

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柳爺率領ERROR成員吳保錡(保錡)、曾贊學(阿神)、李炘頤(Alina)、蔡寶欣(Pony)和米露迪挑戰首個18km。

前無綫新聞主播柳俊江(柳爺)於14日逝世，柳爺於生前參與拍攝的ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》內容，昨晚(22日)以「謝謝你陪跑」為題的第6集播出，柳爺率領ERROR成員吳保錡(保錡)、曾贊學(阿神)、李炘頤(Alina)、蔡寶欣(Pony)和米露迪挑戰首個18km，從西環堅尼地跑到赤柱，其間Alina一度沮喪到爆喊，獲柳爺安慰的一席話超感動，節目最後以「謝謝柳爺陪我們跑完這段路」結束，作為最後的致敬。

柳俊江沿途與眾人有說有笑。 Alina自覺狀態欠佳，一度落淚。

長跑係要有動力keep住繼續跑

昨晚播出的一集《公司冇逼我跑馬拉松》，講到Sica和Ash退出後，柳俊江以陪跑員身份率領一眾藝人學員練跑。自言很懂得照顧人的柳爺從起跑開始，不斷觀眾各人的狀況，與眾人有說有笑，又不時叮囑調節跑速，最重要是跑得輕鬆開心。其間，Alina越跑越沮喪，在15km的休息位，一度因狀態欠佳而踎在地上，眾人上前問候時更忍不住爆喊，長跑經驗豐富的柳爺上前安慰，「你點啊？你不如唔好跑喇，太辛苦驚受傷。今日純粹為咗開心而跑，唔係Training嚟，所以唔好勉強。」他分享經驗道：「長跑最緊要唔係一定要跑得晒，因為長跑係要有動力keep住繼續跑，若你受傷或辛苦，下次一諗起就會話我唔想跑，咁就玩完架喇。」

柳俊江分享長跑經驗，貼心安慰Alina。 柳俊江分享長跑經驗，貼心安慰Alina。

致敬一句話 超催淚

節目在結束片段中，播出特別為柳俊江剪輯的片段，片尾更寫上「謝謝柳爺陪我們跑完這段路！」沒有任何配樂，短短一句就已很催淚。不少網民留言感謝ViuTV如常播出柳俊江生前片段，又留言：「對柳爺致敬」、「多謝幕後剪片團段」、「感激今集的最後五秒」、「最後睇到喊」、「願柳爺嘅好，永遠藏在大家心裏」、「柳爺，我哋會帶住你教我哋嘅精神繼續跑落去」等。

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