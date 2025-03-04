公司逼我打籃球丨新節目6月開播 首辦「生啤盃籃球明星賽」宣布24位參賽藝人陣容

ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》計劃於今年6月首播，節目主軸在於公司逼—班有籃球經驗的藝人組隊打比賽，逼藝人接受不同形式的籃球訓練，與不同單位進行友誼賽。為感謝一班「公司隊」球員認真投入訓練，節目積極籌備一個自家製明星賽「生啤盃籃球明星賽」，讓藝人有明星籃球員的體驗。
比賽在即，ViuTV今日為《公司逼我打籃球》舉行記者會，邀得一眾熱愛籃球藝人現身旺角宣傳。活動上，「公司隊」其中6位成員亮相，包括郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、歐鎮灝（George）、陳安立、田曜誠（Tsoul）、ROVER成員王希晉，眾人被問到打波至今有甚麼威水史，193謙稱沒有，讀書時因生得高而被安排入籃球隊，肥仔則接拍過籃球劇《季前賽》就是威水史，而George笑言雖睇了逾20年NBA，但今次參加節目主要是還騷錢，輪到Tsoul ，他就透露曾經打青苗，當年更有機會到紅館走籃，可算是他打籃球的威水史。《公司逼我打籃球》 陣容還有ROVER成員陳鎮亨及COLLAR的王家晴（Candy）。。
今日活動還有蘇皓兒、林愷鈴、林奕匡、程人富、朱柏熹（朱Mic）、徐浩昌（肥腸）、Agent L、旁白君，還有TVB出身的周志文，一眾藝人將參加ViuTV首辦的「生啤盃籃球明星賽」，蘇皓兒、林愷鈴即場公布所屬球隊成員陣容，比賽定於3月18日假旺角麥花臣場館舉行，分成藍白兩隊，共24位藝人參與賽事，包括姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、郭嘉駿、梁業、陳安立、歐鎮灝、田曜誠、王希晉、陳鎮亨、王家晴、蘇皓兒、譚旻萱、林愷鈴、馮允謙、林奕匡、吳林峰、程人富、朱柏熹、徐浩昌、周志文 、Agent L、旁白君