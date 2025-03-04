公司逼我打籃球丨新節目6月開播 首辦「生啤盃籃球明星賽」宣布24位參賽藝人陣容

ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》計劃於今年6月首播，節目主軸在於公司逼—班有籃球經驗的藝人組隊打比賽，逼藝人接受不同形式的籃球訓練，與不同單位進行友誼賽。為感謝一班「公司隊」球員認真投入訓練，節目積極籌備一個自家製明星賽「生啤盃籃球明星賽」，讓藝人有明星籃球員的體驗。

比賽在即，ViuTV今日為《公司逼我打籃球》舉行記者會，邀得一眾熱愛籃球藝人現身旺角宣傳。活動上，「公司隊」其中6位成員亮相，包括郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、歐鎮灝（George）、陳安立、田曜誠（Tsoul）、ROVER成員王希晉，眾人被問到打波至今有甚麼威水史，193謙稱沒有，讀書時因生得高而被安排入籃球隊，肥仔則接拍過籃球劇《季前賽》就是威水史，而George笑言雖睇了逾20年NBA，但今次參加節目主要是還騷錢，輪到Tsoul ，他就透露曾經打青苗，當年更有機會到紅館走籃，可算是他打籃球的威水史。《公司逼我打籃球》 陣容還有ROVER成員陳鎮亨及COLLAR的王家晴（Candy）。。