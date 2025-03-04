公司逼我打籃球｜爆肥仔打波瞓著與George另組隊 193談保錡近況

ViuTV全新節目《公司逼我打籃球》計劃於今年6月首播，節目主軸在於公司逼一班有籃球經驗的藝人組隊打比賽，逼藝人接受不同形式的籃球訓練，與不同單位進行友誼賽。今日節目舉行記招，出席的有ERROR的梁業(肥仔)、193郭嘉駿、P1X3L的歐鎮灝(George)、蘇皓兒、林愷鈴、林奕匡及「小薯茄」程人富、及朱Mic等。 肥仔、193與George受訪時，表示他們組成新組合「PUZZ13」，表示這個組合現階段的動向是接受籃球訓練。他們笑言可以收平少少，將ERROR及P1X3L的工作全搶過來，他們又自覺三人的牙齒很好，可以接牙膏廣告。

肥仔與193表示打波反而令他們吃多了，就連身邊人也指他們愈打愈肥，因為覺得好辛苦，很想吃東西慰自己。George就指自己食量依然正常，隨即遭肥仔、193嫌棄。肥仔更爆料自己不是體能最差一個，屆時大家看節目便知是誰，相信大家會很驚訝。193稱一星期有兩、三日受訓，每日打兩節，比在中學時更勤力，當問到是否年紀大而感覺比較累，193笑謂︰「都無其他原因啦！」 193更爆肥仔在球場借受傷而走到場邊休息，繼而睡著，就算工作人叫他，他亦以自己快不行了而繼續睡覺。在旁的George也做證，指肥仔當日在場邊睡覺。肥仔解釋當日用盡全力做體能測試，193聞言即謂︰「啲人叫唔醒佢！瞓到食飯完咗！」

談到ERROR的保錡的近況，George指對方在閉關自修，193解釋︰「佢以前唔識英文，你見佢IG係咁PO英文，佢係進修英文，佢英文進步好多。」他表示有問候過對方，認為人始終要時間去反思對與錯。談到有fans擔憂保錡會影響ERROR的工作，193與肥仔異口同聲說︰「無影響，我哋無咩工作，我哋係季節性藝人，一年只出兩、三個月。」肥仔更笑言現時與193跟George組隊尋找新商機，193笑謂可以再增加2兩個女仔，如邀請COLLAR的Candy加入，因為對方被網民指跟肥仔撞樣。