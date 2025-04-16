公司逼我打籃球｜肥仔澄清保錡非停工 193想飛日本拍第二季自肥 George唔介意食屎(有片)

ERROR成員郭嘉駿(193)、梁業(肥仔)和P1X3L歐鎮灝(George)今日出席《公司逼我打籃球》探班活動。日前有報導指保錡被公司下「封口令」和要「守行為」，193和肥仔表示也有留意報導，但未有詳細看內文，隊仔肥仔表示，「其實我哋仲有節目拍緊。」193補充，「我哋過去幾日都有一齊做嘢，只不過拍完節目，唔知幾時播出街。」至於令ERROR廣告收入大減，193就表示，「香港經濟差，美國同港股都冧市。」Geoge點頭認同，被問到拍電影後身價可有提升時，他一臉恾然：「我都唔知，因為未有下套。」

他們所屬的「愛晴當入樽」(公司隊)，將與Mediators(傳鬥士)、HERO Basketball Team、柴城製造進行「公司盃」四角邀請賽，今晚他們將對戰Mediators隊，3人對壓軸大戰信心十足，因隊員經常練習，很有默契。193表示大家相處得很開心，已密謀開拍第二季，「難得有個節目可以收錢打籃球，寓工作於娛樂，我已計劃好，開一個出trip的旅遊節目，去日本求其搵球隊比賽，比賽出10分鐘，我哋吃喝玩樂就出10集。」他直言節目內容可以照辦煮碗，重複《花姐ERROR遊》的食屎、漏溫泉等項目。

George被問到會否食屎時，他毫不猶豫答道，「可以試吓，因為未食過。」被問到會否全裸浸溫泉，他亦答得爽快：「露咗啦！」193即補充，「佢套新戲露屎忽罅，聽聞好靚。」不過他自言未見過，大爆George通常打完籃球也不會留在更衣室沖涼，