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娛樂
2025-04-17 08:00:00

公司逼我打籃球｜Candy@COLLAR難忘捱冷拍金像獎宣傳片 享仔希晉力求進步令haters收聲

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Candy、亨仔、希晉、Tsoul為《公司逼我打籃球》終極大戰出賽。(娛樂組攝)

Candy、亨仔、希晉、Tsoul為《公司逼我打籃球》終極大戰出賽。(娛樂組攝)

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COLLAR成員王家晴(Candy)和ROVER成員陳鎮亨和王希晉，以及T Soul(田曜誠)昨日出席《公司逼我打籃球》探班活動，4人以一身紅色運動服現身，惟一女將Candy對隊友信心十足，團魂滿滿，希望每位隊友都可入波，希晉和Tsoul就透露已有特別策略，希望臨場有好的發揮，亨仔在上次的《生啤盃籃球明星賽》撞跌MIRROR師兄，他表示事後才得知，但仍會全力以赴出賽。

Candy為Marf任Coldplay演唱會嘉賓的演出感驕傲，大讚她有壓台感。(娛樂組攝) Candy難忘抵冷拍金像獎宣傳片。(娛樂組攝)

讚Marf有壓台感

Marf邱彥筒擔任Coldplay演唱會獲全城大讚，作為隊友Candy當然也有捧場，她自言沒有睇到喊，但形容是很好的視覺和聽覺的享受，「首先是好驕傲Marf可以上到咁大舞台，而且真係好有壓台感，我覺得Coldplay舞台效果同聲音設備配套，全部都非常完善，大飽耳福。」Candy參與拍攝金像獎宣傳片，在片中型爆騎電單車，她直言感榮幸，問到最難忘的經歷，「我覺得很難忘是有天凌晨，去了荒山野嶺，那天好凍冷，差唔多等到凌晨五點先開揚拍，我凍咗3個鐘，就快要休，每以每次拍外景會帶一件超級厚。」

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希晉指ROVER會力求進步，令haters收聲。(娛樂組攝) Tsoul有份拍攝《公司逼我打籃球》。(娛樂組攝) 亨仔澄清Chill Club頒獎禮沒有彈樂器的原因。(娛樂組攝)

寧願唔彈 好過扮彈

談到Chill Club頒獎禮後，亨仔被網民發現演出時沒有彈樂器，懷疑是播音樂，亨仔當晚逐一回覆，他解釋：「我必須要澄清，我寧願唔彈，都好過我照彈，然後冇聲讓俾你話假彈，我在台上衡量了，我寧願拔咪唱好過，今次經驗都訓練我哋執生能力，the show must go on。」亨仔指Jason也發長文，想回應的都已回應，希晉則認為，「Haters gonna Hate，我不會睇重，我反而覺得有人留意都幾好，有人話吓警惕吓自己，反映我都要繼續進步，令到haters收聲為止。」

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