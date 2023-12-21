發公開信成立戒禁毒基金 幫助年輕人戒毒 GD明年發新輯回歸

韓國男歌手G-Dragon(GD，權志龍)，今日於首爾透過新東家Galaxy Corporation，發表一封親筆信。席上導演導演吳輝映(音繹)宣讀了該公開信，指GD宣布明年將成立禁毒公益基金，並計劃發行新專輯回歸。此前GD因涉嫌吸食大麻，被警方強制驗尿及頭髮驗毒，檢測結果全部呈陰性，因此他在親筆信中表示，將站在遭受偏見和不公平對待的受害者一方，致力創造一個尊重和公平對待每個人的社會。

GD提到這次事件之後，他開始關注以前忽視的問題，他稱從新聞中得知每年有約2萬人涉及毒品罪案，青少年涉毒犯罪案件亦急劇增加，但能夠接受戒毒治療人數卻不到500人。因此他決定採取行動，成立基金積極展開防毒反毒活動，為那些處受毒品威脅的青少年，和不自知走錯路的人提供支持。