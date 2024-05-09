六毫子發文有意重啟微辣 網民唔賣帳：以為全世界都係傻

澳門YouTube頻道微辣因29歲前經理人阿晶(劉靜儀，Jane)去年7月自殺離世，遺書揭發因遭公司同事「職場欺凌」，連老闆之一的六毫子(陸志豪)亦有份參與，事件引來大批網民到微辣的官方頻道、旗下藝人的社交平台留言譴責，導致該台於去年8月宣布頻道暫停更新，9月時澳門辦公室租約期滿決定不再續約，並在10月結束僅經營逾1年多的「微辣大排檔」。

網民 一片負評

昨晚六毫子在其IG發布一則Q&A帖文，問到：「有冇人話我知條頸點減先(在)線等」，他又轉載一則網友留言「這10年微辣帶給我們很多快樂。」並回覆道：「正在等待，將會盡快推出新片，重聚大家是我的使命。」之後直接寫道：「微辣重啟你想睇咩節目。」其實在去年12月29日，六毫子曾發聲明，當時被網民指是為重啟微辣試水溫，已經惹來一片負評，指他有意繼續經營創辦超過10年的微辣。