共建美好社區大匯演｜周吉佩鍾柔美同姚焯菲一樣 solo環節直播無影

《共建美好社區大匯演》於周六(9日)在西九舉行，活動標榜七台聯播，動用過百位藝人及歌手。不過，直播因為要播埋煙花表演，因此大會介紹姚焯菲Chantel出場後，畫面僅聽到她出場打招呼的聲音。根據網上流出的片段，當時她表演的曲目是《這個姿態》，而Chantel不但晒腿，更穿上露腰裝，唱到手舞足蹈時更露出黑色打底衫。

鍾柔美周吉佩環節變煙花

由於整個煙花環節除了Chantel的畫面被消失外，原來鍾柔美、周吉佩的演出亦因為煙花而沒有直播，甚至連他們打招呼的聲音也消音去了。網上流出鍾柔美、周吉佩在現場表演情況，鍾柔美接住Chantel出場，她以粉紅打扮出場，露出纖腰在台上跳唱《y2k 還襯我麼？》。

穿上深色外套的周吉佩接住上台獻唱自己的作品《你是我唯一的》，而他身後的大屏幕則播放維港煙花情況。有網民留言問道為何直播沒有周吉佩，有人留言表示因為當時播煙花，如果不是有在場粉絲拍片都未必知道他有獨唱環節。