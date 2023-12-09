共建美好社區大匯演｜放煙花直播硬cut姚焯菲 After Class激罕合體

《共建美好社區大匯演》於今晚(9日)在西九舉行，活動標榜七台聯播，動用過百位藝人及歌手。活動於晚上7時左右舉行，一眾司儀率領多位歌手及藝人上台大合唱，由於大會安排了白色橙字的TEE給予多位表演者及司儀，畫面不禁令網民想起多年前的華東水災。

其後由林子祥打頭陣獻唱，之後再夥拍炎明熹合唱。另外，《亞洲超星團》近30位練習生上台跳唱炒熱氣氛，草蜢、蘇永康亦先後出場。外間都聚焦ViuTV會派誰做代表，但活動舉行近2個多小時，大多都是跟無綫有約的歌手，甚至出動三位香港小姐為區選作呼籲，分別是向海嵐、馮盈盈及何沛珈。

這些場合當然不少得肥媽，她與陳潔靈合唱又令網民憶起其他畫面。

姚焯菲慘被消失

不過，最令網民氣憤的是大會邀請Chantel姚焯菲上台表演，沒想到直播畫面是播出現場的煙花表演。畫面區永權說︰「喺欣賞煙火同時，其實仲有美妙歌聲陪大家，有大家喜歡歌手陸續為大家獻唱，依家先請Chantel。」

其後畫面傳來Chantel跟在場觀眾說「Hello！大家好！我係Chantel姚焯菲！大家好嗎？」但畫面仍是維港的煙花，就連背景聲音也是現場人士見到煙花的歡呼聲。直至煙花放完，大會便請出陳慧嫻上台跟一眾dancer跳唱《跳舞街》及《千千闕歌》。不少網民不滿Chantel的獨唱環節被cut走，認為此舉非常不尊重。