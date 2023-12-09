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娛樂
2023-12-09 22:29:28

共建美好社區大匯演｜放煙花直播硬cut姚焯菲 After Class激罕合體

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After Class近一年沒有合體，屢傳解散，今次四人終於同台演出。

《共建美好社區大匯演》於今晚(9日)在西九舉行，活動標榜七台聯播，動用過百位藝人及歌手。活動於晚上7時左右舉行，一眾司儀率領多位歌手及藝人上台大合唱，由於大會安排了白色橙字的TEE給予多位表演者及司儀，畫面不禁令網民想起多年前的華東水災。

有網民笑言像好多年前的華東水災大匯演。

其後由林子祥打頭陣獻唱，之後再夥拍炎明熹合唱。另外，《亞洲超星團》近30位練習生上台跳唱炒熱氣氛，草蜢、蘇永康亦先後出場。外間都聚焦ViuTV會派誰做代表，但活動舉行近2個多小時，大多都是跟無綫有約的歌手，甚至出動三位香港小姐為區選作呼籲，分別是向海嵐、馮盈盈及何沛珈。

炎明熹是日狀態不佳，與林子祥合唱仍發揮到水準。

這些場合當然不少得肥媽，她與陳潔靈合唱又令網民憶起其他畫面。

姚焯菲慘被消失

不過，最令網民氣憤的是大會邀請Chantel姚焯菲上台表演，沒想到直播畫面是播出現場的煙花表演。畫面區永權說︰「喺欣賞煙火同時，其實仲有美妙歌聲陪大家，有大家喜歡歌手陸續為大家獻唱，依家先請Chantel。」

其後畫面傳來Chantel跟在場觀眾說「Hello！大家好！我係Chantel姚焯菲！大家好嗎？」但畫面仍是維港的煙花，就連背景聲音也是現場人士見到煙花的歡呼聲。直至煙花放完，大會便請出陳慧嫻上台跟一眾dancer跳唱《跳舞街》及《千千闕歌》。不少網民不滿Chantel的獨唱環節被cut走，認為此舉非常不尊重。

畫面聽到Chantel跟在場觀眾打招呼，但直到她表演完畢，煙花也未放完。

正當大家失望之際，表演中段有After Class出場並合唱《要為今日回憶》。這亦是炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文近一年以來再度合體，對上一次4女合體已是2022年年底舉行的新城頒獎禮。

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網民留言不滿姚焯菲被消失︰

車婉婉顏志恒難敵無人機表演

類近Chantel情況於車婉婉、顏志恒、黃洛妍等人身上出現。大會當時安排《聲夢傳奇2》的黃洛妍獻唱英文歌，惟出現約半分鐘左右，畫面便轉播上空的無人機表演，而顏志恒、車婉婉、支嚳儀、林鉫徫上台亦是僅得半分鐘鏡頭，其餘畫面都是無人機，但總勝過Chantel個人表演全被cut走。

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