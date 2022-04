台灣女星徐熙媛(大S)3月8日宣布閃嫁舊愛具俊曄,翌日具俊曄即飛抵台灣,日前完成隔離後,於3月28日便在台灣完成結婚登記手續,具俊曄成為「台灣女婿」後一舉一動都是焦點。

有傳具俊曄這一趟來台灣會逗留接近兩個月,昨日他社交網預告將於4月8日(星期五)現身台北一間夜場活動,他貼出宣傳海報,並留言寫道:「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!」相信今次是具俊曄宣布結婚後首次公開露面的活動,不少網民都蜂擁留言: 「姐夫要登場了」、「媒體要暴動了」、更有人猜測大S會否現身在台下支持老公,不過大S經理人已回覆傳媒,表示大S當晚不會出席這場活動,相信粉絲們要看二人合體露面,要再等機會了。