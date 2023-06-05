具俊曄曝大S身體虛弱 陸網挖昔日為美白食「抗凝血劑」 批：自食其果

台灣「國民姐夫」具俊曄近日受邀至小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，分享許多有關他與大S（徐熙媛）之間的甜蜜互動。具俊曄也在節目中透露大S身體虛弱，不能走太多路，對此，有大陸網友翻出大S多年前主持《Beauty小姐》，提到她曾為了美白，竟然不惜吃抗凝血劑，抨擊這是她「自食其果」。

抗凝血劑副作用：讓皮膚變得慘白

據《周刊王》報道，具俊曄近期在節目《小姐不熙娣》中，被問及與大S的互動，大方透露，「大S身體很虛弱，不能走太多路」，而他也願意讓大S過「飯來張口，茶來伸手」的生活。此舉雖被小S吐槽姊姊只是「懶」，但消息傳至陸網，卻引發討論聲浪。有大陸網友特地翻出大S在2018年《Beauty小姐》節目中談美白心得的畫面，當時她透露自己服用抗凝血劑，為的是其副作用，會讓皮膚變得慘白，「當時我因為拍戲的關係，變得很黑，我管它慘不慘，只要聽到白這個字我就吃了」，她也提到副作用很可怕，「你沒辦法凝血，所以身上出血得很厲害，稍微磕一下碰一下就很容易瘀血、瘀青」。

大S後來在小S和蔡康永主持的《真相吧！花花萬物》也提到，但強調這絕對是錯誤示範，而大S為了美白曾吃過抗凝血劑的說法也登上微博熱搜前3名，網友批評大S為了美「不好好愛惜自己的身體」。有不少網友認為，身為公眾人物，大S的美白觀念恐會帶壞粉絲，「大S作為公眾人物，不應該宣揚這種美白方法吧」、「感覺這就像是有些畸形的白瘦幼的審美觀念。」此外，也有部分網友認為大S是因為服用抗凝血劑才會使身體有些虛弱，「她就是這樣才搞壞身體，自食其果」。

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