冇單曲又冇專輯 開珠三角巡唱 林曉峰：質疑說話對我好大鼓勵

LOONG 9之父與林建岳、劉偉強合照。

寰亞傳媒集團老闆林建岳，昨晚於中環舉行「寰亞之夜」，吸引逾百名藝人到場，即時於珠三角舉行個人巡迴演唱會的林曉峰(阿Lo)，與「獎門人」曾志偉亦有到場，二人碰頭即笑料不斷，志偉爆阿Lo即將推出新歌《曾經被遺忘的人》，而阿Lo身兼填詞，志偉笑言：「個填詞人好出名，由一個唔識字嘅人填詞。」

多謝 LOONG 9 之父教導 阿Lo和應：「但佢又填出咗人嘅心聲，跟獎門人學嘢係有用。獎門人教我不學無術，學多啲嘢，學完就有技術。」又說：「係一首同自己和解嘅歌。」對於即將舉行首個個人珠三角巡迴演唱會《想你的FENG吹到了》，廣州站將於4月13日舉行，他表示會將過往的經驗套用於演唱會上：「當做主持、會有音樂，同人交流嘅互動。唔覺得係一個好正式嘅演唱會，似係朋友大家見面咁。」他透露籌備工作已進入大直路：「爭舞台上嘅衫、歌曲上嘅調配，同音樂顧問鄧志偉傾緊。」