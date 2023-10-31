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娛樂
2023-10-31 16:10:07

再與MADBOII打造新歌 Tyson Yoshi：脫粉比分手更痛

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生活

Tyson回憶在地下樂界時，與歌迷相熟，也認得老是常出現的面孔。

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi，近日再度與製作人MADBOII合作，共同創作新歌《你不會一輩子的愛上我》，並於本周五推出。這首歌表面上是一首情歌，但實際上是Tyson對他fans表達感激之情的一首歌曲。他感謝fans一直而來的支持，雖然在音樂之旅中，身邊有些人選擇離開，但他仍然珍惜這些朋友，帶給他的珍貴回憶，並希望自己能成為歌迷心目中的「獨家記憶」。

 

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忠粉流失，Tyson稱感覺像分手一樣。

Tyson回憶起他在地下音樂界嶄露頭角時，與一些歌迷建立熟悉的關係，但隨著他的知名度增加，有些「忠粉」流失了，這讓他感覺像是分手一樣。他理解人生中的相遇和分別是成長的一部分，並認為人與人的關係、偏好和習慣都會隨著時間變化。他說：「可能我的音樂風格在他們眼中已經改變了，又或者他們像小時候的我一樣，不喜歡聽稍為有名氣的歌手唱歌，很正常吧。」Tyson明白部分歌迷對他的興趣，可能會逐漸消退，但只要保持初心，所有的經歷都會成為大家珍貴的回憶。

 

 

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外表Man爆兼敢言的Tyson，骨子裡是個心思細膩的男生。

Tyson希望《你不會一輩子的愛上我》能成為他與歌迷之間共同的回憶，無論未來有聚有散，他都感激歌迷們曾經的相遇。他感謝每一次歌迷的支持，並認為這些支持是他的動力。他希望已經淡出的歌迷能夠偶爾想起他，就像歌詞中所說的那樣：「希望你也很念舊，會偶爾的想起我"。他希望透過這首新歌，讓大家能夠感受到他對歌迷的關心和深意。」這首歌的發表，是Tyson對他的fans的一種感謝和回應，同時也是他對於個人音樂旅途中，人事變遷的思考和體悟。

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有聚有散，Tyson慶幸曾經與一眾fans相遇。

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