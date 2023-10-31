再與MADBOII打造新歌 Tyson Yoshi：脫粉比分手更痛

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi，近日再度與製作人MADBOII合作，共同創作新歌《你不會一輩子的愛上我》，並於本周五推出。這首歌表面上是一首情歌，但實際上是Tyson對他fans表達感激之情的一首歌曲。他感謝fans一直而來的支持，雖然在音樂之旅中，身邊有些人選擇離開，但他仍然珍惜這些朋友，帶給他的珍貴回憶，並希望自己能成為歌迷心目中的「獨家記憶」。

Tyson回憶起他在地下音樂界嶄露頭角時，與一些歌迷建立熟悉的關係，但隨著他的知名度增加，有些「忠粉」流失了，這讓他感覺像是分手一樣。他理解人生中的相遇和分別是成長的一部分，並認為人與人的關係、偏好和習慣都會隨著時間變化。他說：「可能我的音樂風格在他們眼中已經改變了，又或者他們像小時候的我一樣，不喜歡聽稍為有名氣的歌手唱歌，很正常吧。」Tyson明白部分歌迷對他的興趣，可能會逐漸消退，但只要保持初心，所有的經歷都會成為大家珍貴的回憶。