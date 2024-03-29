再見‧枕邊人丨結局篇Final Boss 揭盅 鄭俊弘情緒暴走０到100認辛苦

無綫劇《再見‧枕邊人》今晚（29日）大結局，背負著對爹哋的內疚及晴天（黃智雯飾）的仇恨的Alex （鄭俊弘飾）將終極大暴走，更會擄走晴天至荒山野嶺進行報復，善美（張曦雯飾）及萬森（馬德鐘飾）則會先後趕到現場營救晴天，其間萬森除了會與Alex上演連番激戰，同一時間當年謀害晴天的Final Big Boss真身亦會終極揭盅，在四人混戰期間，竟有一人最終墮崖身亡。

來到結局周，大凌生（張國強飾）與Alex的「暗黑父子情」相當吸睛，大凌生在入獄前專誠拍片送給Alex，並以慈父口脗說出：「就算你闖幾多禍都好，我都幫你孭晒」、「就算你一事無成，你都係爹哋最錫嘅仔」。由於大凌生實在說得太感人，Alex流下自責的眼淚並爆出自己才是殺區明妙真兇。

在劇飾演經常闖禍富二代Alex的鄭俊弘（Fred），對於擔演此角直呼過癮，並表示尾段演出難度較高：「要Keep住好崩潰、好緊張、好癲喪嘅狀態，要好快由0去到100，需要好多energy，但呢個角色好好玩。」以往大多數演乖乖仔的他，坦言是次演奸角好有得著：「永遠唔可以諗自己係奸，同自己講係好嘅，你就可以好完整同埋justify到你角色所做嘅嘢。」

Fred指拍攝時兒子鄭讚廷（Asher）出世不久，初為人父的他卻要達宵達旦開劇，只能夠透過視像及家用監控鏡頭與兒子「見面」：「記得有一晚開廠，我仔喺床上瞓緊覺，嗰陣佢仲要『纜』住口水肩，我見到個口水肩反起咗遮住佢塊面，即刻緊張到打電話畀老婆，但佢沖緊涼聽唔到，當時好慌好驚！始終啱啱出世幾個月，好彩口水肩好薄，令我感受到做新手爸爸唔可以喺個仔身邊嘅慌忙，依家學識輕鬆啲咁去照顧。」