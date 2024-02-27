再見‧枕邊人｜張曦雯弗爆做gym穿水着上陣 為投入角色瘋狂罰抄喊唔停

由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，由2月26 日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

以剝洋蔥式手法逐步邁向真相的《再見‧枕邊人》，故事一開出即見到女主角顧晴天（黃智雯飾）在懸崖邊亡命奔跑，之後跌落山崖；相隔七年，失了憶的晴天從印尼回歸，並在律師好友金長勝（羅天宇飾）幫助下尋找過去，可惜面對過去最親的人，晴天只有陌生的感覺…另邊廂晴天前夫楊萬森（馬德鐘飾）決定忘掉過去及晴天重新開始，就在與紅顏知己朱善美（張曦雯飾）大婚當日，晴天突然殺出令婚禮延期，一段緊張的三角關係，以及反轉再反轉的「尋找記憶」之旅正式展開。《枕邊人》的結構亦相當特別，除了每集開首均有一句點題slogan，每集結尾均會刻意留下一些類似線索的碎片式片段，以增加劇集懸疑度。