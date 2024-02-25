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娛樂
2024-02-25 21:30:00

再見‧枕邊人｜張曦雯首度挑戰反派 期待被觀眾討厭

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張曦雯對住馬德鐘同劇中的繼兒子，Kelly完全流露溫柔幸福樣。

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇等主演的《再見‧枕邊人》將於明日播出，劇中角色定位亦是像霧像雨又像花，未到最後一刻，觀眾絕未能確定誰是好人、誰是壞人，充滿追看性。

在劇中佔戲甚重的張曦雯（Kelly），其飾演的朱善美會與馬德鐘飾演的楊萬森、及黃智雯飾演的顧晴天有著錯綜複雜的關係；身為公關公司負責人的朱善美，表面是長袖善舞、圓滑大方兼善解人意的女強人，實際上卻是機關算盡的心機女，為了愛情可以不惜一切。

 

Kelly眼神殺令人期待，造型亦都個個亮麗。

根據官方日前釋出的宣傳短片，Kelly的角色不但所有造型均高貴亮麗；而且每個場口情緒差異均相當明顯，一時是幸福的小鳥依人、一時是明艷睿智的時代女性、一時是眼神充滿殺氣的狠角色、一時則是哭成淚人的軟弱女；其中一個場口更會對著黃智雯連珠炮發，黃智雯則會掌摑Kelly還擊；角色如此有發揮，難怪Kelly笑言拍攝期間過足戲癮。

談到角色，Kelly坦言很大挑戰，並透露是首度挑戰反派角色：「第一次做有少少反派成份嘅角色，自己都好享受，好期待大家嘅反應。」Kelly又笑言不介意劇集出街後「被討厭」：「做反派唔係越多人鬧越好咩？大家可以睇得投入啲嘛，其實我覺得我都幾適合做反派，一行出嚟唔笑就好aggressive咁。」

Kelly續指朱善美角色人設不但複雜，而且更要展現多方面的不同情緒，所以在塑造人物時確是花了不少功夫。除了表裏不一，朱善美還有一個特點，就是女人味十足，故此Kelly在劇中的造型不但多變，更不乏貼身造型，盡顯玲瓏婀娜身段。

Kelly劇入面挑戰不少喊戲，過足戲癮。

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