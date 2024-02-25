再見‧枕邊人｜張曦雯首度挑戰反派 期待被觀眾討厭

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇等主演的《再見‧枕邊人》將於明日播出，劇中角色定位亦是像霧像雨又像花，未到最後一刻，觀眾絕未能確定誰是好人、誰是壞人，充滿追看性。

在劇中佔戲甚重的張曦雯（Kelly），其飾演的朱善美會與馬德鐘飾演的楊萬森、及黃智雯飾演的顧晴天有著錯綜複雜的關係；身為公關公司負責人的朱善美，表面是長袖善舞、圓滑大方兼善解人意的女強人，實際上卻是機關算盡的心機女，為了愛情可以不惜一切。