再見‧枕邊人｜張曦雯首演媽媽母愛泛濫 同黃智雯互摑嫌角色未奸到最盡

《再見．枕邊人》今晚8點半在翡翠台播出，馬德鐘、黃智雯(Mandy)、張曦雯(Kelly)、羅天宇、鄭俊弘等到油塘宣傳。眾人在活動上大玩遊戲，除了分組寫下對方最美的位置，亦要重演一些劇照甫士。Kelly的媽媽亦有到場支持愛女，為她打氣。Kelly之後與馬德鐘、Mandy等走到台下送花給現場觀眾。

同黃智雯爭老公搞到大打出手 Kelly表示今次很開心可以再跟馬德鐘、黃智雯合作，因為自己初出道第一部劇是跟Mandy，第二部劇集便是跟馬德鐘一起，所以大家都非常有默契。談到她跟Mandy要爭老公，還要互摑，她自言「我嗰戲都唔少嘢！」她稱跟Mandy有不少鬧交戲，每次拍完之後，都會跟Mandy笑過不停。 她表示很開心可以接拍這個角色，由於角色的情緒起伏大，每次拍完回家都很攰，但非常滿足。她笑謂「係咁鬧人，有時又要喊，可以做過啲未做過嘅嘢，當舒發下自己情緖。」她指拍攝那段時間，自己的脾氣差了不少，但男友很體諒並知道她專注在角色上，非常感謝他。