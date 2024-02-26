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娛樂
2024-02-26 17:40:36

再見‧枕邊人｜張曦雯首演媽媽母愛泛濫 同黃智雯互摑嫌角色未奸到最盡

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張曦雯開心可以演奸女人。

《再見．枕邊人》今晚8點半在翡翠台播出，馬德鐘、黃智雯(Mandy)、張曦雯(Kelly)、羅天宇、鄭俊弘等到油塘宣傳。眾人在活動上大玩遊戲，除了分組寫下對方最美的位置，亦要重演一些劇照甫士。Kelly的媽媽亦有到場支持愛女，為她打氣。Kelly之後與馬德鐘、Mandy等走到台下送花給現場觀眾。

同黃智雯爭老公搞到大打出手

Kelly表示今次很開心可以再跟馬德鐘、黃智雯合作，因為自己初出道第一部劇是跟Mandy，第二部劇集便是跟馬德鐘一起，所以大家都非常有默契。談到她跟Mandy要爭老公，還要互摑，她自言「我嗰戲都唔少嘢！」她稱跟Mandy有不少鬧交戲，每次拍完之後，都會跟Mandy笑過不停。

她表示很開心可以接拍這個角色，由於角色的情緒起伏大，每次拍完回家都很攰，但非常滿足。她笑謂「係咁鬧人，有時又要喊，可以做過啲未做過嘅嘢，當舒發下自己情緖。」她指拍攝那段時間，自己的脾氣差了不少，但男友很體諒並知道她專注在角色上，非常感謝他。

張曦雯與黃智雯會在劇中爭馬德鐘。

談到她在劇中有一個繼子，Kelly大讚「兒子」很醒目及乖小朋友，跟對方合作很開心，不用埋位時會跟「兒子」傾打機。她說︰「佢俾到我好多感覺，好似自己有個仔咁，好開心第一次做媽媽係由佢演我個仔。」提到今次她演一個不擇手段的女人，她表示不怕會被定型，「有時拍完覺得有啲位應該要再去盡，其實我睇戲特別鍾意睇奸角，要令觀眾睇到夭心夭肺，其實係好滿足嘅一件事！希望再有機會試再奸啲角色！」

Kelly透露明天便會投入拍攝《廉政行動》，扮演一個比較coolMadam，對於經常被安排做專業人士，但她稱在《再見．枕邊人》雖然也是專業人士，但角色比較著重跟身邊人的關係，「希望觀眾睇到個角色唔止得奸個面，佢都有好愛屋企人一面。依家造型大家見到我好靚，所有嘢都好靚，但我入面有好多場口都冇咩點化妝。因為我想大家見到朱善美呢個角色，除咗不擇手段，仲有軟弱一面。」

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