再見‧枕邊人｜張曦雯首演媽媽母愛泛濫 與黃智雯互摑嫌角色未奸到最盡

《再見．枕邊人》今晚(26日)8點半在翡翠台播出，馬德鐘、黃智雯(Mandy)、張曦雯(Kelly)、羅天宇及鄭俊弘等到油塘宣傳。眾人在活動上大玩遊戲，除了分組寫下對方最美的位置，又重演一些劇照甫士。Kelly的媽媽亦有到場支持愛女，為她打氣。Kelly之後與馬德鐘和Mandy等走到台下送花給現場觀眾。

與黃智雯爭老公大打出手 Kelly表示今次很開心可以再跟馬德鐘及黃智雯合作，因為她初出道第一部劇集正是與Mandy合演，第二部劇集則是和馬德鐘一起演出，所以大家都非常有默契。談到她跟Mandy要爭老公，更有互摑的場面，她笑言：「我都唔少嘢！」她表示跟Mandy有不少鬧交戲，每次拍完，都會跟Mandy笑過不停。 Kelly又表示，很高興可以獲得這個角色，由於當中的情緒起伏很大，故此每次收工回家都很攰，但同時又非常滿足。她笑謂：「係咁鬧人，有時又要喊，可以做啲未做過嘅嘢，當抒發吓自己情緖。」她透露拍攝期間，自己的脾氣頗差，幸好男友很體諒，並知道她專注在角色上，非常感謝他。