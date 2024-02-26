再見‧枕邊人｜張曦雯首演媽媽母愛泛濫 與黃智雯互摑嫌角色未奸到最盡

《再見．枕邊人》今晚(26日)8點半在翡翠台播出，馬德鐘、黃智雯(Mandy)、張曦雯(Kelly)、羅天宇及鄭俊弘等到油塘宣傳。眾人在活動上大玩遊戲，除了分組寫下對方最美的位置，又重演一些劇照甫士。Kelly的媽媽亦有到場支持愛女，為她打氣。Kelly之後與馬德鐘和Mandy等走到台下送花給現場觀眾。
與黃智雯爭老公大打出手
Kelly表示今次很開心可以再跟馬德鐘及黃智雯合作，因為她初出道第一部劇集正是與Mandy合演，第二部劇集則是和馬德鐘一起演出，所以大家都非常有默契。談到她跟Mandy要爭老公，更有互摑的場面，她笑言：「我都唔少嘢！」她表示跟Mandy有不少鬧交戲，每次拍完，都會跟Mandy笑過不停。
Kelly又表示，很高興可以獲得這個角色，由於當中的情緒起伏很大，故此每次收工回家都很攰，但同時又非常滿足。她笑謂：「係咁鬧人，有時又要喊，可以做啲未做過嘅嘢，當抒發吓自己情緖。」她透露拍攝期間，自己的脾氣頗差，幸好男友很體諒，並知道她專注在角色上，非常感謝他。
嫌劇中角色未夠奸
談到Kelly在劇中有一個繼子，她大讚這位「兒子」既醒目及乖巧，跟對方合作很開心，不用埋位時更會跟「兒子」傾打機，「佢俾到我好多感覺，好似自己有個仔咁，好開心第一次做媽媽係由佢演我個仔。」提到今次她飾演一個不擇手段的女人，她表示不怕會被定型，「有時拍完覺得有啲位應該要再去盡，其實我睇戲特別鍾意睇奸角，要令觀眾睇到夭心夭肺，其實係好滿足嘅一件事！希望再有機會試再奸啲角色！」
Kelly透露明天便會投入拍攝《廉政行動》，將飾演一個比較cool的Madam，對於經常被安排演專業人士，她笑稱在《再見．枕邊人》雖然也是專業人士，但角色比較著重跟身邊人的關係，「希望觀眾睇到個角色唔止得奸嗰面，佢都有好愛屋企人一面。依家嘅造型大家見到我好靚，所有嘢都好靚，但我入面有好多場口都冇咩點化妝。因為我想大家見到朱善美呢個角色，除咗不擇手段，仲有軟弱一面。」